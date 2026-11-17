‘दुनिया को सबसे ज्यादा शांति की जरूरत’, ASEAN में PM मोदी ने दिया एकता का ‘मंत्र’
आसियान सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया को इस समय स्थिरता और शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा कि आसियान की एकता के लिए भारत भी प्रतिबद्ध है।
फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित आसियान सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का विकास और आसियान की समृद्धि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत शांति और स्थिरता की है। आसियान की एकता और आगे रहकर अपनी भूमिका अदा करने के लिे भारत की प्रतिबद्धता अटूट रही है और आगे भी ऐसी ही बनी रहेगी।
स्पर्धा नहीं सहयोग से तय हो भविष्य- पीएम मोदी
आपको बता दें कि 11 देशों के आसियान समूह का हिस्सा भारत नहीं है लेकिन भारत आसियान का स्ट्रैटजी पार्टनर है। मनीला में ही क्वाड सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में इन दोनों सम्मेलनों में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनीला पहुंचे हैं। आसियान के उद्घाटन भाषण में संबोथित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत और आसियान की कुल आबादी दुनिया की जनसंख्या का लगभग एक-चौथाई हिस्सा है और ''हमारा साझा भविष्य प्रतिस्पर्धा से नहीं, बल्कि सहयोग से'' तय होना चाहिए।
'शांति और स्थिरता की जरूरत'
प्रधानमंत्री ने कहा, 'पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने कई संकटों का सामना किया है। आज दुनिया को शांति, स्थिरता और ऐसे माहौल की सबसे अधिक जरूरत है जिसमें भविष्य को लेकर अनिश्चितता न हो।' उन्होंने कहा, ''इस संदर्भ में इस वर्ष का हमारा विषय 'मिलकर अपने भविष्य की दिशा तय करना' विशेष महत्व रखता है।'
आसियान में हैं कौन-कौन से देश?
दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन (ASEAN) एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी समूह है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देता है। साल 1967 में स्थापित आसियान के 11 सदस्य देश ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमा, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम हैं। भारत के अलावा अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देश इसके संवाद साझेदार हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत और आसियान, दोनों के पास सामर्थ्य एवं दृढ़ संकल्प है तथा दोनों पक्ष मिलकर इस क्षेत्र को शांति और स्थिरता का प्रतीक बना सकते हैं। उन्होंने कहा, ''हमारा मानना है कि भारत का विकास और आसियान की समृद्धि एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आने वाले वर्षों में 'आसियान सामुदायिक दृष्टिकोण 2045' और 'विकसित भारत 2047' हमारी साझा आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।'' प्रधानमंत्री ने कहा ''मुझे विश्वास है कि आज की बैठक हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नयी ऊंचाइयों पर ले जाएगी और एक सुरक्षित, समावेशी एवं समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण में योगदान देगी।'
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें