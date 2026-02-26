Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

इजरायली संसद में PM मोदी का ऐतिहासिक भाषण, गाजा शांति पहल का भी किया समर्थन

Feb 26, 2026 05:32 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत और इजरायल कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। गुरुवार को दोनों देश रक्षा, सुरक्षा, नवाचार और आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों में अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे।

इजरायली संसद में PM मोदी का ऐतिहासिक भाषण, गाजा शांति पहल का भी किया समर्थन

भारत और इजरायल के बीच कूटनीतिक संबंधों के एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इजरायली संसद 'नेसेट' को संबोधित किया। नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनकर मोदी ने न केवल इतिहास रचा, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की शांतिप्रिय और आतंकवाद विरोधी छवि को और मजबूती से पेश किया। अपने 31 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने गाजा शांति पहल का समर्थन करते हुए क्षेत्र में स्थायी शांति की वकालत की।

इजरायली सांसदों और शीर्ष नेतृत्व के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा समर्थित गाजा शांति पहल का पुरजोर समर्थन करता है। उन्होंने कहा, "यह पहल न केवल संघर्ष को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए एक न्यायसंगत और स्थायी शांति की उम्मीद जगाती है। इसमें फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान भी शामिल है।"

मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि शांति की राह कठिन जरूर है, लेकिन संवाद और साहस के जरिए ही स्थिरता लाई जा सकती है। उन्होंने विश्वास जताया कि शांति पहल से इस अशांत क्षेत्र में एक नया सवेरा होगा।

मुंबई हमले का भी जिक्र

संसद में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के मुद्दे पर इजरायल की भावनाओं को छुआ। उन्होंने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमास के हमले और मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमले को एक ही सूत्र में पिरोते हुए कहा कि भारत आतंकवाद का दर्द पिछले कई दशकों से झेल रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, "आतंकवाद का कोई भी कारण नागरिक हत्याओं को सही नहीं ठहरा सकता। आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति 'जीरो टॉलरेंस' की है और इसमें कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए।" पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद केवल समाज को अस्थिर नहीं करता, बल्कि विकास और विश्वास को भी नष्ट करता है। इस दौरान पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

अब्राहम समझौते और भविष्य की उम्मीदें

पीएम मोदी ने अमेरिका की मध्यस्थता में हुए 'अब्राहम समझौते' की सराहना करते हुए इसे एक साहसी दृष्टिकोण बताया। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि 7 अक्टूबर के हमलों के बाद स्थितियां काफी बदल गई हैं और चुनौतियां बढ़ी हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद की लौ जलाए रखने पर जोर दिया।

भारत में यहूदी समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने गर्व के साथ कहा कि सदियों से यहूदी भारत में बिना किसी भेदभाव के रहते आए हैं। उन्होंने दोनों देशों के 2,000 साल पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित किया। उन्होंने रक्षा, जल प्रबंधन, कृषि और तकनीक के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग का भी जिक्र किया।

नेतनयाहू ने बताया 'भाई'

प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किसी राष्ट्रप्रमुख से बढ़कर एक आत्मीय मित्र की तरह किया गया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतनयाहू ने उन्हें 'भाई' कहकर संबोधित किया और कहा कि मोदी सत्य और इजरायल के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं। वहीं, नेसेट के स्पीकर अमीर ओहाना ने मोदी की तुलना राजा डेविड से करते हुए उन्हें एक 'राजनेता और कवि' करार दिया। विपक्ष के नेता यायिर लापिड ने भी संकट के समय इजरायल के साथ खड़े रहने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की।

प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत और इजरायल कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। गुरुवार को दोनों देश रक्षा, सुरक्षा, नवाचार और आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों में अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। यात्रा के दौरान मोदी 'याद वाशेम' स्मारक भी जाएंगे और भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें
Israel Narendra Modi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।