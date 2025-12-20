Hindi NewsIndia NewsPM Modi helicopter failed to land at Tahirpur rally in Bengal forced to return to Kolkata
बंगाल की रैली में नहीं उतर पाया पीएम मोदी का हेलिकॉप्टर, कोलकाता लौटना पड़ा
पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी के दौरे में खलल पड़ गया है। ताहिरपुर में रैली के लिए पहुंचे पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर कम दृष्टया की वजह से वहां लैंड नहीं कर पाया और उसे वापस कोलकाता लौटना पड़ा।
Dec 20, 2025 12:42 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर ताहिरपुर में उतर नहीं पाया। अधिकारियों के मुताबिक कम दृष्यता की वजह से विमान लैंड नहीं कर पाया और उसे वापस कोलकाता लौटना पड़ा।
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
