ASEAN के लिए मनीला जा रहे पीएम मोदी, एजेंडे में क्या-क्या? ट्रंप, लूला के भी आने की उम्मीद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिवसीय दौरे पर फिलीपींस की राजधानी मनीला जा रहे हैं। वह यहां पर आसियान समिट में हिस्सा लेंगे। उनके अलावा मनीला में इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, ब्राजीलियाई नेता लूला और कनाडा के पीएम कार्नी के भी आने की संभावना है।

प्रधानमंत्री मोदी आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए तीन दिवसीय दौर पर फिलीपींस की राजधानी मनीला जा रहे हैं। आसियान के अलावा पीएम मोदी यहां पर ईस्ट एशिया समिट में भी हिस्सा लेंगे। वैश्विक स्तर पर चल रहे उठापटक के दौर के बीच आसियान की भूमिका अहम हो जाती है। सोमवार को पीएम मोदी इसमें शामिल होने के लिए निकलेंगे। इस यात्रा के दौरान समुद्री सुरक्षा, आपसी संबंध, आर्थिक व व्यावसायिक साझेदारी में अहम समझौते होने की उम्मीद है। इसके साथ ही इस सम्मलेन में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, ब्राजीलियाई राष्ट्रपति लूला के अलावा कई बड़े वैश्विक नेताओं के आने की उम्मीद है।

फिलीपींस में आसियान देशों के अलावा क्वाड देश भी आने वाले हैं। ऐस में यहां क्वाड की भी एक बैठक होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।

प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा के एजेंडे में क्या-क्या तीन दिवसीय यात्रा के लिए फिलीपींस जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा खास होने वाला है। अपनी यात्रा की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान समिट में हिस्सा लेंगे। इसके बाद अगले दिन होने वाले ईस्ट एशिया समिट में भाग लेंगे। इन समिटों के दौरान भारत का लक्ष्य हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र के समान विचारधारा वाले देशों के बीच नौसैनिक और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है।

इसके बाद अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन पीएम मोदी क्वाड देशों के साथ क्वाड लीडर समिट का भी हिस्सा हो सकते हैं। इसके अलावा कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है। इस समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला समेत कई अन्य नेता शामिल हो सकते हैं।

फिलीपीन समाचार एजेंसी के मुताबिक, मुख्य कार्यक्रम से पहले दुनिया भर से प्रतिनिधिमंडल देश में पहुंचने लगे हैं। इनमें आसियान सदस्य देशों, संवाद भागीदारों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इन बैठकों के बाद संयुक्त बयान जारी किया जाएगा।

क्या है आसियान? आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है। इस समूह में मुख्य रूप से इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और पूर्वी तिमोर शामिल हैं। यह इस क्षेत्र का सबसे बड़े राजनीतिक समूहों में से एक है, जो इस क्षेत्र को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करता है। इससे इन सभी देशों को लाभ होता है।

आसियान का क्या है एजेंडा? भारत सरकार अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तहत आसियान देशों के साथ लगातार वार्ता में लगा हुआ है। विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने एक मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि 11 सदस्य देशों वाला यह समूह "शांति, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि के लिए एक प्रेरक शक्ति" के रूप में काम करता है। उन्होंने कहा, "भारत का दृढ़ विश्वास है कि हिंद महासागर से जुड़ा देश होने के नाते आसियान सदस्य देशों के साथ मजबूत रणनीतिक संबंध होना चाहिए। चाहे वह पूरे समूह के स्तर पर हो या अलग-अलग देशों के साथ हम दोनों के लिए फायदेमंद है।"

टंडन के मुताबिक समुद्री रक्षा प्रणालियों को मजबूत करना और व्यापारिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना, इस चर्चा के मुख्य एजेंडे में शामिल होंगे। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में रक्षा और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक प्रमुख राजनयिक मंच के रूप में कार्य करते हुए, 'ईस्ट एशिया फोरम' ने 2005 में अपनी शुरुआत के बाद से ही क्षेत्रीय रणनीतिक विकास को काफी हद तक आकार दिया है।

व्यापार को लेकर इस क्षेत्रीय संवाद के महत्व पर पूर्व विदेश सचिव ने विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली चाहती है कि 'आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते' (AITIGA) की समीक्षा "जल्द से जल्द" पूरी हो जाए। उन्होंने बताया कि भारत, आसियान के अलग-अलग सदस्य देशों के साथ व्यापार को आसान बनाने और नए अवसर खोलने के लिए व्यापार समझौतों पर भी बातचीत कर रहा है।

इसके अलावा उन्होंने म्यांमार में चल रहे युद्ध को लेकर भी भारत की राय रखी। टंडन ने कहा, "हमने हमेशा यही कहा है कि म्यांमार को अलग-थलग करना सही तरीका नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, तो उस खाली जगह को कोई और भर देगा। बातचीत और जुड़ाव का कोई विकल्प नहीं है।"