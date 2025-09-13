PM Modi has sent a congratulatory message to Nepal interim PM Sushila Karki PM मोदी का सुशीला कार्की को संदेश, नेतन्याहू के इस काम से मोसाद का इनकार; टॉप-5 न्यूज, India News in Hindi - Hindustan
प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर की धरती से नेपाल की नई पीएम सुशीला कार्की को बधाई संदेश दिया है। इतना ही नहीं नेपाल के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए पीएम मोदी ने उनकी नियुक्ति को महिला सशक्तीकरण का उदाहरण बताया।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 07:35 PM
PM मोदी का सुशीला कार्की को संदेश, नेतन्याहू के इस काम से मोसाद का इनकार; टॉप-5 न्यूज

प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल की नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को उनकी नियुक्ति के लिए बधाई दी है। इतना ही नहीं पीएम मोदी ने उनकी नियुक्ति को महिला सशक्तीकरण का एक बेहतरीन उदाहरण बताया। मणिपुर दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने नेपाल की नई पीएम को 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से बधाई संदेश देते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

देश-दुनिया की पांच बड़ीं खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ…

नारी सशक्तीकरण का उदाहरण... मणिपुर से PM मोदी का नेपाल की पीएम को बधाई संदेश

प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को मणिपुर की धरती से नेपाल की अंतरिम पीएम बनाई गई सुशीला कार्की को बधाई दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कार्की के नेतृत्व में नेपाल में शांति, समृद्धि और स्थायित्व आएगा। उन्होंने बधाई संदेश देते हुए कहा कि सुशीला कार्की का नेपाल की असमंजस वाली स्थिति में सत्ता को संभालना महिला सशक्तीकरण का एक बेहतर उदाहरण है। पढ़ें पूरी खबर…

मोसाद ने नहीं मानी बात, हमास नेताओं को मारने से किया इनकार; मजबूर हुए नेतन्याहू

कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमले ने न केवल अपने लक्ष्य को पाने में विफलता झेली, बल्कि अब यह मामला इजरायल के खुफिया और राजनीतिक हलकों में भी गहरे विवाद का कारण बन गया है। दरअसल इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने खुद ही उस जमीनी ऑपरेशन को अंजाम देने से इनकार कर दिया, जिसे उसने पहले तैयार किया था। मोसाद का मानना था कि यह कार्रवाई बंधक-युद्धविराम वार्ता को बर्बाद कर सकती है और कतर से उसके संबंधों को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जो वर्तमान में हमास और इजरायल के बीच मध्यस्थता की अहम भूमिका निभा रहा है। पढ़ें पूरी खबर..

मणिपुर में बारिश बनी बाधा, फिर पीएम मोदी ने अपनाया यह रास्ता; गजब का दृढ़निश्चय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मणिपुर पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी के दृढ़निश्चय की झलक भी देखने को मिली। असल में जब पीएम मोदी का विमान इंफाल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो वहां भारी बारिश हो रही थी। मौसम इतना ज्यादा खराब था कि चूड़ाचांदपुर के लिए हेलीकॉप्टर की उड़ान रद्द करनी पड़ी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने तय किया कि वह सड़क के रास्ते चूड़ाचांदपुर जाएंगे। पीएम मोदी का कहना था कि उन्हें लोगों से मिलना है और बात करनी है। इसमें मौसम बाधा नहीं बन सकता। बता दें कि इंफाल से चूड़ाचांदपुर की दूरी सड़क के रास्ते करीब डेढ़ घंटे की है। पढ़ें पूरी खबर…

चीन पर 50-100 फीसदी टैरिफ लगाएं नाटो देश, रूस को रोकने के लिए ट्रंप की मांग

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई सालों से चल रहे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रुकवाने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। अब उन्होंने रणनीति बनाते हुए रूस को और कमजोर करने के लिए नाटो देशों से चीन पर 50-100 फीसदी टैरिफ लगाने के लिए कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति का मानना है कि इससे यूक्रेन में युद्ध का अंत हो जाएगा। ट्रंप ने शनिवार को नाटो देशों को एक लेटर भी जारी किया, जिसमें उनसे रूसी तेल खरीदना बंद करने और रूस पर भी और कड़े प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया। पढ़ें पूरी खबर…

पाकिस्तानी फौज पर भीषण आतंकी हमला, 12 को उतारा मौत घाट; TTP ने ली जिम्मेदारी

पाकिस्तान के अशांत उत्तर-पश्चिमी इलाके में शनिवार तड़के पाकिस्तानी तालिबान (टीटीपी) द्वारा किए गए एक घातक हमले में कम से कम 12 सैनिक मारे गए, जबकि चार अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा अधिकारियों ने इस हमले की पुष्टि समाचार एजेंसी एएफपी को की है। जानकारी के अनुसार, यह हमला दक्षिण वजीरिस्तान जिले में सुबह लगभग 4 बजे उस समय हुआ जब सेना का एक काफिला इलाके से गुजर रहा था। पढ़ें पूरी खबर…

