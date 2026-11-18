प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक बार फिर मंत्री परिषद की बैठक होने जा रही है। बुधवार को यह मीटिंग होगी और खबर है कि इस दौरान विकास योजनाओं समेत कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हो सकती है। कैबिनेट फेरबदल की अटकलों के बीच बैठक हो रही है।

कैबिनेट फेरबदल को लेकर महज अटकलों का दौर चल रहा है और इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। File Photo- HT

केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें चल रहीं हैं। हालांकि, इसे लेकर सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। इसी बीच खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान शासन, सुधारों और कल्याण एवं विकास योजनाओं पर महिलाओं तथा युवाओं तक पहुंच जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

यह बैठक मंत्रियों को सरकार के सामने मौजूद मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के उद्देश्य से जारी कवायद का हिस्सा है। पीटीआई को आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री वार्षिक भारत-आसियान शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद बुधवार सुबह मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। एक सूत्र ने कहा, 'बैठक में शासन, सुधारों और कल्याण एवं विकास योजनाओं के बारे में महिलाओं तथा युवाओं तक पहुंच बनाने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।'

सितंबर में हुई थी बैठक मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक सितंबर में हुई थी, जिसे 'चिंतन शिविर' नाम दिया गया था। इसमें मंत्रियों ने इस बात पर विस्तार से चर्चा की थी कि सरकारी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत वास्तविक लाभार्थियों तक कैसे पहुंचाया जाए और उनके कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में नागरिकों से प्रभावी ढंग से कैसे जुड़ा जाए।

8 ग्रुप्स में बांटे गए थे मंत्री उस बैठक में मंत्रिपरिषद को आठ समूहों में बांटा गया था। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक समूह के साथ अलग-अलग बातचीत करने के अलावा सभी मंत्रियों को सामूहिक रूप से भी संबोधित किया था। एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि फिलहाल सरकार की 40 से 45 कल्याणकारी योजनाएं हैं और मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक में इसपर चर्चा की संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों से सुझाव भी ले सकते हैं और उन्हें सरकार के विभिन्न कामकाज को आगे बढ़ाने के तरीकों के बारे में सलाह दे सकते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने पहले भी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से कहा है कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना और उनके जीवन को आसान बनाना सरकार के प्रमुख उद्देश्य होने चाहिए।

पहले दिए जा चुके हैं ये निर्देश हाल के दिनों में केंद्रीय मंत्रियों और मंत्रालयों को कई निर्देश दिए गए हैं। इनमें कामकाज की स्थिति बताने वाले लाइव डैशबोर्ड तैयार करना, प्रगति की समीक्षा करना और सुझाव एवं विचार जानने के लिए सभी कर्मचारियों के साथ संवाद करना शामिल है। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से अपने-अपने मंत्रालयों और विभागों की आधिकारिक वेबसाइट को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने की दिशा में काम करने को भी कहा था।