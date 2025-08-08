PM Modi has 19 days to avoid Trump tariff shock what are the options for India ट्रंप के टैरिफ झटके से बचने के लिए PM मोदी के पास 19 दिन, भारत के लिए क्या हैं विकल्प?, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPM Modi has 19 days to avoid Trump tariff shock what are the options for India

ट्रंप के टैरिफ झटके से बचने के लिए PM मोदी के पास 19 दिन, भारत के लिए क्या हैं विकल्प?

मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा से बातचीत की और ट्रंप की टैरिफ नीति पर चर्चा की। ब्राजील ने भी बयान जारी कर कहा कि हम ट्रंप की नीति से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और इसे सामूहिक रूप से निपटना होगा।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।Fri, 8 Aug 2025 12:30 PM
share Share
Follow Us on
ट्रंप के टैरिफ झटके से बचने के लिए PM मोदी के पास 19 दिन, भारत के लिए क्या हैं विकल्प?

India-US Relation: रूस-यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका की ओर से रूस पर दबाव बढ़ाने की रणनीति के बीच भारत एक नई कूटनीतिक और व्यापारिक उथल-पुथल का केंद्र बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को भारत से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ दोगुना कर 50% करने की घोषणा कर दी। यह 27 अगस्त से लागू होगा। भारत के पास इस नई समस्या का समाधान ढूंढने के लिए 19 दिन बचे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने कहा कि भारत ने रूस से तेल की खरीद जारी रखी है इसलिए यह कार्रवाई की जा रही। उनके इस कदम ने भारत-अमेरिका संबंधों में एक नई दरार पैदा कर दी है।

भारत ने कड़ा विरोध दर्ज करते हुए इस निर्णय को अनुचित और तर्कहीन करार दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव डम्मू रवि ने कहा, "यह अस्थायी समस्या है, लेकिन हम आश्वस्त हैं कि विश्व इसका समाधान ढूंढेगा।"

व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत में जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या भारत के साथ व्यापार वार्ताएं बढ़ेंगी तो उन्होंने स्पष्ट कहा, "नहीं, जब तक टैरिफ मुद्दा को सुलझा नहीं लिया जाता है, तब तक नहीं।"उन्होंने इस निर्णय को रूस पर दबाव बनाने का हिस्सा बताया ताकि राष्ट्रपति पुतिन युद्धविराम पर विचार करें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा से बातचीत की और ट्रंप की टैरिफ नीति पर चर्चा की। ब्राजील ने भी बयान जारी कर कहा कि भारत और ब्राजील ट्रंप की नीति से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और इसे सामूहिक रूप से निपटना होगा। डम्मू रवि ने कहा, "एक जैसे विचार रहखने वाले देश एक-दूसरे से सहयोग और लाभकारी आर्थिक साझेदारी की तलाश करेंगे।"

रूस से कूटनीतिक बातचीत तेज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रूस की पूर्व निर्धारित यात्रा पर जाएंगे। राष्ट्रपति पुतिन के इस वर्ष भारत आने की भी संभावना है।

पीएम मोदी की चीन यात्रा

प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त - 1 सितंबर को चीन के तिआंजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन से इतर उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय बैठक भी प्रस्तावित है। यह सात वर्षों में मोदी का पहला चीन दौरा होगा। संकेत है कि भारत राजनयिक संतुलन की ओर बढ़ रहा है।

भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने एक्स पर लिखा, "दादागीरी को एक इंच दो, तो वह एक मील लेगा।" उन्होंने अमेरिका पर शोषणकारी टैरिफ हथियार इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

समझौते के मूड में नहीं हैं मोदी

डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के बाद पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा, "हमारे लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। भारत कभी भी किसानों, डेयरी और मछुआरों के हितों से समझौता नहीं करेगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े तो भी मंजूर है।"

आपको बता दें कि भारत के अलावा ट्रंप ने सेमीकंडक्टर्स, दवाएं, स्टील, ऑटोमोबाइल और अन्य क्षेत्रों पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर टैरिफ बढ़ाने की योजना बनाई है। उन्होंने संकेत दिया कि माइक्रोचिप पर आयात शुल्क 100% तक पहुंच सकता है। चीन के साथ टैरिफ युद्ध की अगली किश्त 12 अगस्त से लागू हो सकती है।

Donald Trump Narendra Modi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।