Hindi NewsIndia NewsPM Modi Haryana Visit Cancel Big Decision Amidst Uproar Over IPS Suicide Case
पीएम मोदी का हरियाणा दौरा रद्द, आईपीएस सुसाइड केस से बवाल के बीच बड़ा फैसला
आईपीएस सुसाइड केस से मचे बवाल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा रद्द हो गया है। जानकारी के मुताबिक इस दौरे की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। पीएम मोदी का 17 अक्टूबर को सोनीपत आने का कार्यक्रम था।
Deepak लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़Mon, 13 Oct 2025 09:24 PM
आईपीएस सुसाइड केस से मचे बवाल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा रद्द हो गया है। जानकारी के मुताबिक इस दौरे की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। पीएम मोदी का 17 अक्टूबर को सोनीपत आने का कार्यक्रम था। गौरतलब है कि आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के चलते खासा बवाल मचा हुआ है। घटना के आठ दिन बीतने के बाद भी आईपीएस का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार , जो कि आईएएस हैं, उन्होंने न्याय की मांग की है। आईपीएस ने जातिगत भेदभाव का आरोप लगाकर जान दे दी थी।
लेखक के बारे मेंDeepak
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।