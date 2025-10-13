पीएम मोदी का हरियाणा दौरा रद्द, आईपीएस सुसाइड केस से बवाल के बीच बड़ा फैसला

आईपीएस सुसाइड केस से मचे बवाल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा रद्द हो गया है। जानकारी के मुताबिक इस दौरे की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। पीएम मोदी का 17 अक्टूबर को सोनीपत आने का कार्यक्रम था। गौरतलब है कि आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के चलते खासा बवाल मचा हुआ है। घटना के आठ दिन बीतने के बाद भी आईपीएस का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार , जो कि आईएएस हैं, उन्होंने न्याय की मांग की है। आईपीएस ने जातिगत भेदभाव का आरोप लगाकर जान दे दी थी।