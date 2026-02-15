Hindustan Hindi News
विकसित देश बनाने की चाहत वाला, पीएम मोदी बोले-यह ‘हम तैयार हैं’ बजट

Feb 15, 2026 07:48 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के बजट को लेकर अपनी राय रखी है। ‘पीटीआई’ के साथ साक्षात्कार में पीएम मोदी ने कहा कि इस साल का बजट भारत के विकसित देश बनने की चाहत को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के बजट को लेकर अपनी राय रखी है। ‘पीटीआई’ के साथ साक्षात्कार में पीएम मोदी ने कहा कि इस साल का बजट भारत के विकसित देश बनने की चाहत को दर्शाता है। उन्होंने कहाकि बजट मजबूरी में पैदा हुआ ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’ वाला अवसर नहीं है, बल्कि ये तैयारी और प्रेरणा से उपजा ‘हम तैयार हैं’ वाला पल है। वहीं, व्यापार सौदों पर पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक पूर्वानुमान क्षमता ने भारत में निवेशकों का भरोसा बहाल किया ।

रक्षा बजट पर क्या कहा
प्रधानमंत्री मोदी ने 38 देशों के साथ एफटीए पर कहाकि मजबूत विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, एमएसएमई भारत को मजबूती से व्यापार समझौतों पर बातचीत करने में मदद करते हैं। साथ ही उन्होंने कहाकि देश के रक्षा बलों की सहायता करने और उन्हें मजबूत करने के लिए सरकार को जो भी करना होगा, करेगी। रक्षा बजट में बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहाकि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह मौजूदा हालात के हिसाब से रक्षा क्षेत्र को आधुनिक बनाए। हमारे एफटीए (मुक्त व्यापार समझौते) का उद्देश्य वस्त्र, चमड़ा, रसायन, हस्तशिल्प, रत्न और अन्य क्षेत्रों में एमएसएमई के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करना है।

यूपीए सरकार की गलतियों पर भी बोले
प्रधानमंत्री मोदी ने यूपीए सरकार के समय के ‘आर्थिक कुप्रबंधन’ की आलोचना की। उन्होंने कहाकि उन गलतियों ने भारत को आत्मविश्वास के साथ बातचीत करने की स्थिति में नहीं छोड़ा। संप्रग सरकार के दौरान बातचीत शुरू होती थी और फिर टूट जाती थी, लेकिन लंबी बातचीत के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाता था। पीएम मोदी ने आगे कहाकि: प्रधानमंत्री मोदी। सुधार सरकार की प्रतिबद्धता है, जिसे उसने अपने शब्दों और भावना में प्रदर्शित किया है। अगले चरण के आर्थिक परिवर्तन के लिए निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण, उनसे निर्णायक प्रतिक्रिया देने का अनुरोध है।

