उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा, खालिदा जिया के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक
खालिदा लंबे समय से लीवर सिरोसिस, डायबिटीज, हृदय रोग, किडनी और फेफड़ों संबंधी समस्याओं से पीड़ित थीं। नवंबर में उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन से बांग्लादेश में शोक की लहर दौड़ गई है।
बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। खालिदा का मंगलवार सुबह निधन हो गया। वे 80 वर्ष की थीं। लंबी बीमारी से जूझ रही खालिदा जिया पिछले कई हफ्तों से ढाका के एवरकेयर अस्पताल में भर्ती थीं, जहां सुबह करीब 6 बजे फज्र की नमाज के तुरंत बाद उन्होंने अंतिम सांस ली।
पीएम मोदी ने खालिदा जिया को बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में उनके योगदान को याद किया और भारत-बांग्लादेश संबंधों को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका की सराहना की। उन्होंने 2015 में ढाका में हुई अपनी मुलाकात को भी याद किया।
पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक एंक्स हैंडल पर लिखा- ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री और BNP चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। उनके परिवार और बांग्लादेश के सभी लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर, बांग्लादेश के विकास के साथ-साथ भारत-बांग्लादेश संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मुझे 2015 में ढाका में उनसे हुई अपनी गर्मजोशी भरी मुलाकात याद है। हमें उम्मीद है कि उनकी सोच और विरासत हमारी साझेदारी को आगे भी राह दिखाती रहेगी। उनकी आत्मा को शांति मिले।
खालिदा जिया का निधन बांग्लादेश की राजनीति में एक युग का अंत माना जा रहा है। वे तीन बार प्रधानमंत्री रह चुकी थीं। वे मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो के बाद दूसरी महिला प्रधानमंत्री थीं। उनके पति पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की 1981 में हत्या के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और बीएनपी को मजबूत नेतृत्व प्रदान किया।