Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPM Modi grief over Khaleda Zia death Here contributions in India Bangladesh relations will remembered
उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा, खालिदा जिया के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक

उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा, खालिदा जिया के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक

संक्षेप:

खालिदा लंबे समय से लीवर सिरोसिस, डायबिटीज, हृदय रोग, किडनी और फेफड़ों संबंधी समस्याओं से पीड़ित थीं। नवंबर में उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन से बांग्लादेश में शोक की लहर दौड़ गई है।

Dec 30, 2025 10:03 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। खालिदा का मंगलवार सुबह निधन हो गया। वे 80 वर्ष की थीं। लंबी बीमारी से जूझ रही खालिदा जिया पिछले कई हफ्तों से ढाका के एवरकेयर अस्पताल में भर्ती थीं, जहां सुबह करीब 6 बजे फज्र की नमाज के तुरंत बाद उन्होंने अंतिम सांस ली।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पीएम मोदी ने खालिदा जिया को बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में उनके योगदान को याद किया और भारत-बांग्लादेश संबंधों को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका की सराहना की। उन्होंने 2015 में ढाका में हुई अपनी मुलाकात को भी याद किया।

पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक एंक्स हैंडल पर लिखा- ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री और BNP चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। उनके परिवार और बांग्लादेश के सभी लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर, बांग्लादेश के विकास के साथ-साथ भारत-बांग्लादेश संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मुझे 2015 में ढाका में उनसे हुई अपनी गर्मजोशी भरी मुलाकात याद है। हमें उम्मीद है कि उनकी सोच और विरासत हमारी साझेदारी को आगे भी राह दिखाती रहेगी। उनकी आत्मा को शांति मिले।

खालिदा जिया लंबे समय से लीवर सिरोसिस, डायबिटीज, हृदय रोग, किडनी और फेफड़ों संबंधी समस्याओं से पीड़ित थीं। नवंबर में उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन से बांग्लादेश में शोक की लहर दौड़ गई है।

खालिदा जिया का निधन बांग्लादेश की राजनीति में एक युग का अंत माना जा रहा है। वे तीन बार प्रधानमंत्री रह चुकी थीं। वे मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो के बाद दूसरी महिला प्रधानमंत्री थीं। उनके पति पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की 1981 में हत्या के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और बीएनपी को मजबूत नेतृत्व प्रदान किया।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
PM Modi Bangladesh India News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।