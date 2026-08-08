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परिसीमन बिल पर मोदी सरकार को मिला अकाली दल का साथ, गठबंधन की चर्चा तेज

By Upendra Thapak
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भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सहयोगी अकाल दल ने परिसीमन बिल के मुद्दे पर केंद्र सरकार का साथ देने का फैसला किया है। अकाली दल की तरफ से यह फैसला ऐसे समय में सामने आया है, जब शुक्रवार को पीएम मोदी और सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात हुई थी।

PM Modi gets Akali Dal support on Delimitation Bill
प्रधानमंत्री मोदी और सुखबीर सिंह बादल पुरानी तस्वीर

Akali Dal support pm modi on Delimitation Bill: परिसीमन और महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर लगातार समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही केंद्र सरकार के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। भाजजा के पूर्व साथी शिरोमणि अकाली दल ने सरकार के इस बिल को समर्थन देने का ऐलान किया है। शुक्रवार को पीएम मोदी के साथ बैठक करने वाले शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने इस बिल को लेकर अपना समर्थन घोषित किया है। गौरतलब है कि अप्रैल में जब यह बिल टेबल हुआ था, तो उस वक्त अकाली दल ने इसका विरोध किया था और विपक्ष के साथ मिलकर इसके खिलाफ वोट दिया था।

शुक्रवार को पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले सुखबीर सिंह बादल ने शनिवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए एक पोस्ट में बताया कि पार्टी देश में महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू करने की मांग करती है। इसके साथ ही पार्टी केंद्र सरकार के परिसीमन बिल का भी समर्थन करती है, जिसमें सभी राज्यों में 50 फीसदी सीटें बढ़ाने का प्रावधान है।

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शुक्रवार को पीएम मोदी के साथ बैठक, शनिवार को समर्थन का ऐलान

पंजाब के वरिष्ठ नेता सुखबीर सिंह बादल ने एक्स पर किए पोस्ट में लिखा, "शिरोमणि अकाली दल ने आज चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में देश में महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू करने की मांग की। शिरोमणि अकाली दल सिख गुरुओं की शिक्षाओं से प्रेरणा लेता है, जिन्होंने महिलाओं की गरिमा, समानता और समान अधिकारों की वकालत की। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने अपनी सभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करके पहले ही एक मिसाल कायम की है।"

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा, "संसद के समक्ष प्रमुख मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, शिरोमणि अकाली दल ने एक निष्पक्ष और न्यायसंगत परिसीमन की भी मांग की जो सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे। शिरोमणि अकाली दल ने भारत सरकार के उस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें सभी राज्यों की सीटों में एक समान 50% बढ़ोतरी की बात कही गई थी।"

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अप्रैल में शिरोमणि अकाली दल ने किया था विरोध

भाजपा की पुरानी सहयोगी अकाली दल ने अप्रैल में जब सरकार यह बिल लेकर आई थी। तब इसका विरोध किया था। उस वक्त अकाली दल के नेताओं ने इस बिल को पंजाब के साथ धोखा करार दिया था। उन्होंने कहा था कि इस बिल से पड़ोसी राज्यों की सीटों में वृद्धि होगी, लेकिन पंजाब को घाटा होगा।

बहस के दौरान गृहमंत्री ने 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने की बात पर भी सहमति जताई थी, लेकिन इसके बाद भी वोटिंग के दौरान अकाली दल ने विपक्ष का साथ देकर बिल के खिलाफ वोटिंग की थी।

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन की चर्चा तेज

शिरोमणि अकाली दल की तरफ से यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब राज्य में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो रही है। दोनों पार्टियां एक लंबे समय तक साथ मिलकर पंजाब की सत्ता का सुख भोग चुकी हैं। ढाई दशक पुराना भाजपा और अकाली दल का गठबंधन 2020 में तीन कृषि कानूनों की वजह से टूट गया था। इसके बाद दोनों पार्टियों ने 2022 में पंजाब विधानसभा और 2024 का लोकसभा चुनाव अलग-अलग लड़ा है। इन चुनावों में दोनों को काफी बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है।

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, दोनों ही पार्टियां अब एक बार फिर से गठबंधन की तरफ देख रही हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अकाली दल, राज्य भाजपा इकाई और संघ इस गठबंधन के पक्ष में हैं। हालांकि, सबसे बड़ा पेच यहां फंसा हुआ है कि भाजपा अब गठबंधन में बराबरी का रोल चाहती है। पिछले ढाई दशक में पंजाब में भाजपा हमेशा ही अकाली दल की जूनियर पार्टनर बनकर रही है। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब इस मामले पर क्या फैसला लिया जाता है। यह देखना दिलचस्प होगा।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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