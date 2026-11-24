फ्रेडरिक मर्ज ने प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे समय फोन किया है, जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर दिसंबर में हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इस समझौते को लेकर बातचीत जनवरी में ही पूरी हो गई थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने मंगलवार को फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ते सहयोग पर संतोष जताया। बातचीत में व्यापार, निवेश, रक्षा और आधुनिक तकनीक जैसे अहम क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (FRA) से भारत-जर्मनी के व्यापारिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने के नए मौके खुलेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से जारी बयान में बातचीत की जानकारी दी गई। इस साल भारत और जर्मनी के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

पीएम मोदी ने एक्स पर भी इस बातचीत की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि जर्मन चांसलर मर्ज के साथ उनकी बातचीत सकारात्मक और उपयोगी रही। दोनों नेताओं ने भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी में लगातार आ रही तेजी की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, रक्षा व आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में नए अवसरों पर चर्चा की। मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के साथ-साथ शांति, स्थिरता और नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी अपने विचार साझा किए। मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय मंचों पर आपसी सहयोग जारी रखने के महत्व पर जोर दिया।

मुक्त व्यापार समझौते पर कब होगा साइन फ्रेडरिक मर्ज ने प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे समय फोन किया है, जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर दिसंबर में हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। भारत और 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ के बीच इस समझौते को लेकर बातचीत जनवरी में पूरी हो गई थी। इस प्रस्तावित समझौते को 'मदर ऑफ ऑल डील्स' यानी अब तक के सबसे बड़े व्यापारिक समझौतों में से एक बताया जा रहा है। इसके लागू होने पर भारत के करीब 93 प्रतिशत निर्यात को यूरोपीय संघ के बाजार में बिना किसी आयात शुल्क के प्रवेश मिल सकेगा। यूरोपीय संघ से आने वाली लग्जरी कारों और वाइन पर आयात शुल्क कम होने से ये उत्पाद भारत में सस्ते हो सकते हैं।