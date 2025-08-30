पीएम मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री को दीं बेहद कीमती कटोरियां, जानें क्या है तोहफे की खासियत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पीएम को चॉपस्टिक्स और कटोरियां गिफ्ट की हैं। ये कटोरियां प्रचीन कीमती रत्न चंद्रमणि से बने हुए हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने उन्हें पश्मीना शॉल भी गिफ्ट में दिया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा को चांदी की चॉपस्टिक और कीमती रत्न से बनीं रेमन कटोरियां उपहार में दी हैं। मोदी ने जापान की अपनी यात्रा के दौरान इशिबा की पत्नी को कागज की लुगदी (पेपियर माचे) से बने एक डिब्बे में पश्मीना शॉल भेंट की।

अधिकारियों ने बताया कि प्राचीन कीमती रत्न से बनीं ये कटोरियां और चांदी की चॉपस्टिक भारतीय कला एवं जापानी पाक कला की परंपरा का एक अनूठा मिश्रण हैं। उन्होंने बताया कि ‘मूनस्टोन’ (चंद्रमणि) से बनीं चार छोटी कटोरियों के साथ भूरे रंग का कटोरा और चांदी की चॉपस्टिक जापान की डोनबुरी और सोबा परंपरा से प्रेरित हैं।

आंध्र प्रदेश से लाई गई यह चमकदार चंद्रमणि प्रेम, संतुलन एवं सुरक्षा का प्रतीक है जबकि मुख्य कटोरे का आधार मकराना संगमरमर है जिसमें राजस्थान की पारंपरिक पर्चिनकारी शैली में अर्ध-कीमती रत्न जड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि लद्दाख की चांगथांगी बकरी के महीन ऊन से बनी पश्मीना शॉल हल्की, मुलायम और गर्म होने के कारण दुनिया भर में पसंद की जाती है।