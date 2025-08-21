PM Modi French President Macron discusses ending conflicts in Ukraine, West Asia पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से की बात; यूक्रेन से लेकर पश्चिम एशिया तक, कई मुद्दों पर चर्चा, India News in Hindi - Hindustan
India News

पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से की बात; यूक्रेन से लेकर पश्चिम एशिया तक, कई मुद्दों पर चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान यूक्रेन और पश्चिम एशिया क्षेत्र में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

Thu, 21 Aug 2025 08:35 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ बृहस्पतिवार को फोन पर बातचीत की जिसमें यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया। मोदी ने इस बातचीत को ‘‘बहुत अच्छा’’ बताया। मैक्रों इस सप्ताह हुई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की बातचीत के दौरान उनके साथ मौजूद यूरोपीय नेताओं में शामिल थे। मोदी ने सोशल मीडिया पर एक ‘पोस्ट’ में कहा, ‘‘मेरे मित्र राष्ट्रपति मैक्रों के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।’’

पीएम मोदी ने कहा, ‘‘हमने भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।’’ जेलेंस्की से मुलाकात करने से कुछ दिन पहले ट्रंप ने अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन संघर्ष पर शिखर वार्ता की थी।

बातचीत के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "मैंने अभी-अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। हमने यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर अपनी स्थिति के बारे में बताया ताकि यूक्रेन और यूरोप की सुरक्षा की मजबूत गारंटी के साथ न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की ओर बढ़ा जा सके। व्यापार संबंधी मुद्दों पर, हम सभी क्षेत्रों में अपने आर्थिक आदान-प्रदान और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमत हुए, जो हमारी संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है।"

उन्होंने आगे लिखा, "फरवरी में पेरिस में आयोजित एआई एक्शन समिट के बाद, हम 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट की सफलता के लिए काम कर रहे हैं। अधिक प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए, हमने 2026 में फ्रांस की जी-7 अध्यक्षता और भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को ध्यान में रखते हुए निकट समन्वय पर सहमति व्यक्त की।"

