PM Modi flags off Amrit Bharat Express Berhampur Udhna inaugurates projects Odisha एक और अमृत भारत ट्रेन की मिली सौगात, इन शहरों के बीच भरेगी फर्राटा; पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPM Modi flags off Amrit Bharat Express Berhampur Udhna inaugurates projects Odisha

एक और अमृत भारत ट्रेन की मिली सौगात, इन शहरों के बीच भरेगी फर्राटा; पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी

पीएम मोदी ने संबलपुर शहर में 273 करोड़ की लागत से निर्मित पांच किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। जून 2024 में ओडिशा में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से 15 महीने में प्रधानमंत्री का राज्य का यह छठा दौरा है।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 01:15 PM
share Share
Follow Us on
एक और अमृत भारत ट्रेन की मिली सौगात, इन शहरों के बीच भरेगी फर्राटा; पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा से दूरसंचार, रेलवे और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों से जुड़ीं 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से राज्य तेजी से प्रगति कर रहा है। मोदी ने देश भर में 8 आईआईटी के विस्तार की आधारशिला रखी, जिससे अगले चार वर्षों में 10 हजार नए छात्र IIT में पढ़ सकेंगे। प्रधानमंत्री ने झारसुगुड़ा में रैली में को संबोधित करते हुए कहा कि कला और संस्कृति के प्रति ओडिशा का प्रेम और लगाव विश्व प्रसिद्ध है। मोदी ने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से ओडिशा तेजी से प्रगति कर रहा है।

ये भी पढ़ें:दो साल बढ़ सकता है संसदीय समितियों का कार्यकाल, शशि थरूर को मिलेगा बड़ा लाभ

पीएम मोदी ने गुजरात के सूरत जिले में बरहामपुर को उधना से जोड़ने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुर-उधना अमृत भारत ट्रेन से गुजरात में रह रहे ओड़िया लोगों को फायदा होगा। चिप से लेकर शिप तक भारत को आत्मनिर्भर बनाना हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री ने 1400 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 34 किलोमीटर लंबी कोरापुट-बैगुड़ा रेल लाइन और 82 किलोमीटर लंबे मनाबर-कोरापुट-गोरपुर खंड राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने बीएसएनएल की स्वदेशी तकनीक से निर्मित 97,500 से अधिक 4जी दूरसंचार टावरों की शुरुआत की।

5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन

प्रधानमंत्री मोदी ने संबलपुर शहर में 273 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पांच किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। जून 2024 में ओडिशा में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से 15 महीने में प्रधानमंत्री का राज्य का यह छठा दौरा है। मोदी का झारसुगुड़ा दौरा सात साल के अंतराल के बाद हुआ है। वह 22 सितंबर 2018 को ओडिशा के दूसरे वाणिज्यिक हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के लिए यहां आए थे।

PM Modi Odisha Railway
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।