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कमल खिल गया, हरेक शख्स के सामने नतमस्तक हूं... बंगाल में ऐतिहासिक जीत पर बोले PM मोदी

May 04, 2026 06:37 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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PM Modi Reaction over Bengal Win:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा किपश्चिम बंगाल में BJP की यह ऐतिहासिक जीत, पीढ़ियों से अनगिनत कार्यकर्ताओं के प्रयासों और संघर्षों के बिना संभव नहीं थी। मैं उन सभी को नमन करता हूँ।

कमल खिल गया, हरेक शख्स के सामने नतमस्तक हूं... बंगाल में ऐतिहासिक जीत पर बोले PM मोदी

PM Modi Reaction over Bengal Win: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत पर न सिर्फ प्रसन्नता जताई है बल्कि कहा है कि वह इस जीत पर पश्चिम बंगाल के हर एक व्यक्ति के सामने नतमस्तक हैं। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर उन्होंने लिखा, "पश्चिम बंगाल में कमल खिल गया है!2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हमेशा याद रखे जाएँगे। जनता की शक्ति की जीत हुई है और BJP की सुशासन की राजनीति सफल हुई है। मैं पश्चिम बंगाल के हर एक व्यक्ति के सामने नतमस्तक हूँ।"

उन्होंने आगे लिखा, “जनता ने BJP को एक शानदार जनादेश दिया है और मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी पार्टी पश्चिम बंगाल की जनता के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। हम एक ऐसी सरकार देंगे जो समाज के सभी वर्गों को अवसर और सम्मान सुनिश्चित करेगी।”

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संघर्षों के बिना संभव नहीं था

एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, “पश्चिम बंगाल में BJP की यह ऐतिहासिक जीत, पीढ़ियों से अनगिनत कार्यकर्ताओं के प्रयासों और संघर्षों के बिना संभव नहीं थी। मैं उन सभी को नमन करता हूँ। जिन्होंने वर्षों तक जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत की है, हर तरह की मुश्किलों का सामना किया और हमारे विकास के एजेंडे को लोगों तक पहुँचाया। वे ही हमारी पार्टी की असली ताकत हैं।”

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असम में जीत की हैट्रिक पर भी खुशी

पीएम मोदी ने एक अन्य ट्वीट में असम में भाजपा की जीत की हैट्रिक पर भी खुशी जताई है और लोगों का इस बात के लिए आभार जताया कि भाजपा पर लोगों ने फिर से विश्वास किया। पीएम ने लिखा, “असम ने एक बार फिर BJP-NDA को अपना आशीर्वाद दिया है! असम विधानसभा चुनावों में BJP-NDA की जीत, विकास पर हमारे गठबंधन के ज़ोर और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के हमारे प्रयासों के प्रति अटूट समर्थन को दर्शाती है। मैं असम की अपनी बहनों और भाइयों का इस ज़बरदस्त जनादेश के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं उन्हें यह भी भरोसा दिलाता हूँ कि हम राज्य के कायाकल्प के लिए लगातार काम करते रहेंगे।”

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BJP-NDA के सभी कार्यकर्ताओं की सराहना

उन्होंने आगे लिखा, "मैं BJP-NDA के सभी कार्यकर्ताओं की सराहना करता हूँ, जिन्होंने असम की जनता के बीच दिन-रात एक करके मेहनत की। यह काबिले-तारीफ़ है कि पिछले एक दशक में हमारी पार्टी और गठबंधन का किस तरह विस्तार हुआ है। उनके प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया है कि हमारा सकारात्मक एजेंडा लोगों के दिलों तक पहुँच सके।"

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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