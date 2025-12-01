बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया वेंटिलेटर पर, प्रधानमंत्री मोदी बोले- भारत हरसंभव मदद को तैयार
पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की हालत बहुत खराब है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय मेडिकल एक्सपर्ट उनके इलाज की निगरानी कर रहे हैं। यह जानकारी उनकी पार्टी के नेताओं ने सोमवार को दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के स्वास्थ्य पर गहरी चिंता जताई और हरसंभव सहायता की पेशकश की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, ‘बेगम खालिदा जिया के स्वास्थ्य के बारे में जानकर बहुत चिंतित हूं, जिन्होंने कई वर्षों तक बांग्लादेश के सार्वजनिक जीवन में योगदान दिया है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए हमारी प्रार्थनाएं। भारत हरसंभव सहायता देने के लिए तैयार है।’ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया को 23 नवंबर को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें सीने में संक्रमण की शिकायत थी, जिससे उनके हृदय और फेफड़े प्रभावित हुए।
पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की हालत बहुत खराब है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय मेडिकल एक्सपर्ट उनके इलाज की निगरानी कर रहे हैं। यह जानकारी उनकी पार्टी के नेताओं ने सोमवार को दी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य जटिलताएं बढ़ने पर उन्हें कोरोनरी केयर यूनिट (CCU) में शिफ्ट किया गया था। बीएनपी उपाध्यक्ष एडवोकेट अहमद आजम खान ने एवरकेयर अस्पताल के बाहर संवाददाताओं से कहा, ‘उनकी (खालिदा जिया) हालत बहुत खराब है। पूरे देश से प्रार्थना करने का अनुरोध करने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता।’
खालिदा जिया की सेहत पर ताजा अपडेट
बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने भी पुष्टि की कि जिया की हालत गंभीर बनी हुई है। ढाका के अस्पताल में उनका इलाज जारी है, जहां स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा विशेषज्ञ उनकी देखभाल में लगे हुए हैं। एक समाचार वेबसाइट ने उनके हवाले से कहा, ‘वह काफी बीमार हैं। पूरा देश उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा है। हमारे डॉक्टर हर संभव प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय और विदेशी विशेषज्ञ उनके इलाज में लगे हुए हैं। वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं।’ बीएनपी के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रुहुल कबीर रिजवी ने कहा कि 80 वर्षीय जिया की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है।