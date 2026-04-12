जानकर दुखी हूं, आशा भोसले के स्वास्थ्य पर पीएम मोदी ने जताई चिंता; जल्द स्वस्थ होने की कामना की
मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले के स्वास्थ्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा, मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बता दें कि कार्डिएक अरेस्ट के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
सैकड़ों फिल्मों के गानों को अपने स्वरों से सजाने वाली गायिका आशा भोसले कार्डियक अरेस्ट की वजह से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ऐडमिट हैं। पूरी दुनिया के संगीतप्रेमी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर उन्होंने लिखा, आशा भोसले जी के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ।
उन्होंने कहा, मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आशा भोसले की पोती जनाई भोसले ने बताया कि छाती में संक्रमण और कमजोरी के कारण शनिवार को उन्हें मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले सूत्रों ने बताया था कि 92 वर्षीय भोसले को दिल का दौरा पड़ा था और उन्हें फेफड़ों से संबंधी समस्या भी थी।
आशा जी की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन आशा भोंसले की भारतीय संगीत में प्रतिष्ठित पहचान को देखते हुए, इस खबर ने पूरे देश में चिंता पैदा कर दी है। भोसले का सात दशकों तक शानदार करियर रहा है और उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे बहुमुखी और विपुल आवाजों में से एक माना जाता है।
पद्म विभूषण से सम्मानित
उन्होंने शास्त्रीय संगीत से लेकर समकालीन फिल्म संगीत तक, कई भाषाओं में हजारों गाने रिकॉर्ड किए हैं और वैश्विक स्तर पर उनके प्रशंसकों की एक बड़ी संख्या आज भी उन्हें पसंद करती है। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें देश के कुछ सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया है जिनमें पद्म विभूषण और दादासाहेब फाल्के पुरस्कार शामिल हैं।
जैसे ही यह खबर फैली, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मशहूर गायिका के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना वाले संदेशों से भर गए और प्रशंसकों ने उनके सदाबहार गीतों और अमिट विरासत को याद किया। संगीत जगत के सदस्यों ने भी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना व्यक्त की। उनके स्वास्थ्य के बारे में आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे है क्योंकि पूरे देश की जनता की उनके स्वास्थ्य पर नजर है और उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें