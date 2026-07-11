वियतनाम नाव हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा- भारतीय दूतावास कर रहा मदद
प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी वियतनामी अधिकारियों के साथ भी निकट संपर्क में हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वियतनाम में एक नाव हादसे में भारतीय नागरिकों की मौत पर दुख व्यक्त किया और कहा कि भारतीय दूतावास हर संभव मदद प्रदान कर रहे हैं। वियतनामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शनिवार को हुई इस घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई।
पीएम मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "वियतनाम के फु क्वोक के पास भारतीय नागरिकों की नाव दुर्घटना की दुखद खबर के बारे में जानकर बेहद दुख हुआ।" प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “हमारे अधिकारी वियतनामी अधिकारियों के साथ भी निकट संपर्क में हैं।”
अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति अपनी गंभीर संवेदना व्यक्त करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि वह घायल बचे लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। दुर्घटना के समय स्पीडबोट में 32 भारतीय पर्यटक और चालक दल के चार सदस्य सवार थे। वियतनामी समाचार पोर्टल वीएन एक्सप्रेस इंटरनेशनल ने बताया कि यह फु क्वोक के तट पर एन थोई द्वीपसमूह के एक द्वीप, होन मे रुत नगोई से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को न्यूजीलैंड की दो दिवसीय यात्रा समाप्त करने के बाद स्वदेश रवाना हो गए।
परिवारों की पूरी मदद करे विदेश मंत्रालय: कांग्रेस
वहीं, कांग्रेस ने विदेश मंत्रालय से आग्रह किया कि वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के निकट नाव पलटने की घटना में लापता भारतीय पर्यटकों के परिजन को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। पार्टी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि वियतनाम में भारतीय दूतावास ने उस नाव पर सवार 32 भारतीय पर्यटकों के नाम जारी किए हैं, जो कुछ घंटे पहले फु क्वोक द्वीप के निकट पलट गई थी। उन्होंने कहा कि घटना से जुड़ी और जानकारी का इंतजार है तथा जिन भारतीय पर्यटकों का अब तक पता नहीं चल सका है, उनके परिजनों को विदेश मंत्रालय हरसंभव सहायता उपलब्ध कराए। खेड़ा ने कहा, "हम लापता भारतीय पर्यटकों के परिजनों के साथ खड़े हैं तथा पर्यटकों को सुरक्षित होने की कामना करते हैं।"
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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