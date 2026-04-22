अगले महीने ताबड़तोड़ विदेश दौरा करेंगे पीएम मोदी, इन देशों पर है फोकस; भारत को क्या मिलेगा?
PM मोदी मई में नॉर्वे, नीदरलैंड और इटली के अहम यूरोप दौरे पर जाएंगे। इस यात्रा में 100 अरब डॉलर के EFTA निवेश, 10 लाख नौकरियों, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात और ऐतिहासिक भारत-EU FTA को लागू करने पर फोकस रहेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने यानी मई के मध्य में यूरोप की एक सप्ताह की महत्वपूर्ण यात्रा पर जाने वाले हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य यूरोपीय संघ (EU) के साथ व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूत करना तथा महाद्वीप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को नई दिशा देना है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ विदेश दौरा करेंगे। वे नॉर्वे, नीदरलैंड और इटली जाएंगे।
नॉर्वे का दौरा: तीसरा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और EFTA पर जोर
WION की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का एक प्रमुख पड़ाव नॉर्वे की राजधानी ओस्लो होगा, जहां वे तीसरे 'भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन' में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के नेता भी शामिल होंगे। इससे पहले यह सम्मेलन 2018 में स्टॉकहोम और 2022 में कोपेनहेगन में आयोजित हो चुका है।
नॉर्वे 'यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ' (EFTA) का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। अक्टूबर 2025 में लागू हुए 'भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते' के बाद इस दौरे की अहमियत काफी बढ़ गई है।
भारत को क्या मिलेगा?
इस समझौते के तहत EFTA देशों ने अगले 15 वर्षों में भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया है, जिससे देश में लगभग 10 लाख नए रोजगार पैदा होने का लक्ष्य है। साथ ही, इससे कपड़ा, चमड़ा और खाद्य उत्पादों के क्षेत्र में भारतीय निर्यातकों के लिए नए बाजार खुलेंगे।
ओस्लो में होने वाली द्विपक्षीय वार्ताओं में हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी), जलवायु परिवर्तन, 'ब्लू इकॉनमी', इनोवेशन, डिजिटलीकरण और आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग पर विस्तार से चर्चा होगी।
नीदरलैंड दौरा: कृषि और तकनीक पर फोकस
ओस्लो के बाद प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड जाएंगे। यहां उनकी पिछली यात्रा 2017 में हुई थी। द हेग (नीदरलैंड) जल प्रबंधन, कृषि, तकनीक और आतंकवाद विरोधी प्रयासों में भारत का एक प्रमुख भागीदार रहा है। पिछले साल कुछ कारणों से टल गए कार्यक्रमों और बैठकों की तारीखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया जा सके।
इटली और वेटिकन सिटी: पहली द्विपक्षीय यात्रा
प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में इटली भी शामिल है। यह उनकी इटली की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। हालांकि वे 2021 में G20 शिखर सम्मेलन और 2024 में G7 आउटरीच के लिए रोम जा चुके हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी चर्चा का मुख्य केंद्र रक्षा, ऊर्जा और निवेश से जुड़े मुद्दे होंगे।
पोप से मुलाकात संभव
इस बात की भी प्रबल संभावना है कि पीएम मोदी वेटिकन सिटी का दौरा करें और ईसाई धर्मगुरु पोप से मुलाकात करें।
ऐतिहासिक भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन
मई का यह यूरोप दौरा 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हुए 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के ठीक बाद हो रहा है। उस सम्मेलन की सह-अध्यक्षता पीएम मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने की थी।
उसमें 'भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (FTA)' पर बातचीत पूरी होने की ऐतिहासिक घोषणा की गई थी। साथ ही, एक नई 'सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी' और 'टुवर्ड्स 2030' संयुक्त रणनीतिक एजेंडा भी तय किया गया था।
मई यात्रा का लक्ष्य
इस दौरे से FTA को तेजी से लागू करने, सप्लाई चेन को विविधतापूर्ण बनाने और स्वच्छ तकनीक (क्लीन टेक) के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी।
आगामी कार्यक्रम: फ्रांस में G7 सम्मेलन
यूरोप के साथ इस सघन कूटनीति के क्रम में, प्रधानमंत्री मोदी जून के महीने में फ्रांस भी जाएंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत को 2019 से लगातार इस प्रभावशाली समूह के आउटरीच कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता रहा है, जो वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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