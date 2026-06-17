'शांत, लेकिन सख्त व्यक्ति हैं, अच्छे दिखते हैं'; PM मोदी के बारे में और क्या-क्या बोले ट्रंप

PM Modi Donald Trump meeting: फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी दिखते बेहद शांत हैं लेकिन वह काफी सख्त हैं।

PM Modi Donald Trump meeting: भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले एक साल से उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं। दोनों देशों के बीच में लगातार कई मुद्दों पर अप्रत्यक्ष तनाव भी देखने को मिला है। लेकिन 16 महीने बाद हुई राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात में माहौल थोड़ा नरम नजर आया। ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वह देखने में काफी शांत हैं, लेकिन उतने ही सख्त भी हैं। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान भी उन्हें एक सख्त वार्ताकार बता चुके हैं।

फ्रांस में जी7 बैठक के इतर द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा ले रहे दोनों वैश्विक नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, "यह (पीएम मोदी) बहुत ही अच्छे और सख्त वार्ताकार हैं। आप इनकी तरफ देखें। मैं आपको बताता हूं। यह बेहद ही खूबसूरत इंसान हैं। यह बहुत सुंदर दिखते हैं किसी एंजेल की तरह, लेकिन वास्तव में वह बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। बिलकुल किलर... लेकिन वह अच्छे दिखते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लोग कहते हैं कि वह बहुत अच्छे हैं लेकिन मैं कहता हूं कि वह बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। वह भारतीयों से प्यार करते हैं लेकिन वह अमेरिकियों से भी प्यार करते हैं।"

बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में आखिरी बार फरवरी 2025 में मुलाकात हुई थी। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और रूसी तेल को लेकर दोनों देशों के बीच के रिश्ते काफी खराब हो गए थे। भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका के साथ रिश्तों के लिए काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। हाल ही में अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नाविकों के बाद भी विपक्ष लगातार हमलावर था। हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ मीडिया से बात करते हुए तीनों नाविकों की मौत पर संवेदना प्रकट की।