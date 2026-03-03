ओमान के सुल्तान और कुवैत के युवराज से PM मोदी ने की बात, खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा पर चर्चा
माना जा रहा है कि इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा पर चर्चा की है। इससे एक दिन पहले उन्होंने सऊदी अरब, बहरीन और जॉर्डन के नेताओं से बातचीत की थी।
मिडिल-ईस्ट में जारी तनाव और जंगी हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक और कुवैत के युवराज शेख सबा अल-खालिद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबा से फोन पर बात की है और खाड़ी देशों के हालात पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान के सुल्तान और कुवैत के युवराज के साथ बातचीत में मौजूदा संघर्ष के दौरान दोनों देशों पर हुए हमलों पर चिंता व्यक्त की। माना जा रहा है कि इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा पर भी चर्चा की है। इससे एक दिन पहले उन्होंने सऊदी अरब, बहरीन और जॉर्डन के नेताओं से बातचीत की थी।
मिडिल ईस्ट में करीब एक करोड़ भारतीय
मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब ईरान और US के बीच लड़ाई पूरे इलाके में फैल गई है, जिससे एयरस्पेस बंद हो गया है और तेल सप्लाई और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर खतरे की जद में आ चुके हैं। इससे पहले दिन में, विदेश मंत्रालय (MEA) ने लड़ाई शुरू होने के बाद ईरान और खाड़ी इलाके में तेजी से बिगड़ते हालात पर गहरी चिंता जताई थी। MEA ने यह भी कहा कि मिडिल ईस्ट में करीब एक करोड़ भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भलाई एक बड़ी चिंता बनी हुई है।
इलाके में शांति और स्थिरता बहाली जरूरी
सोमवार को, PM मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और बहरीन किंग हमद बिन ईसा अल खलीफ़ा से बात की और इलाके में शांति और स्थिरता बहाल करने का समर्थन किया था। साथ ही कहा था कि भारत दोनों देशों पर हुए हमलों की निंदा करता है। PM ने कहा कि वह और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस बात पर सहमत हैं कि “इलाके में शांति और स्थिरता जल्द से जल्द बहाल करना सबसे जरूरी है”। उन्होंने “इस कठिन समय” में भारतीय समुदाय की भलाई का ध्यान रखने के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस को भी धन्यवाद दिया।
