पीएम मोदी ने राज्यसभा में चुनावी रैली की तरह भाषण दिया, आत्ममुग्धता दिखी: कांग्रेस
रमेश ने दावा किया, उनकी आत्ममुग्धता और डायलॉगबाज़ी के प्रति उनकी आसक्ति पूरे भाषण में साफ़ तौर पर दिखाई देती रही। प्रधानमंत्री मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत आज विश्व में पैदा हो रहीं चुनौतियों के समाधान के लिए आशा की किरण बना हुआ है और दुनिया एक नयी वैश्विक व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है।
कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में चुनावी रैली की तरह भाषण दिया, जिसमें उनकी आत्ममुग्धता और डायलॉगबाजी देखने को मिली। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री का एक और 97 मिनट का चुनावी रैली जैसा भाषण देखने को मिला। हमेशा की तरह यह भाषण गालियों और हमलों, तथ्यों की तोड़-मरोड़, नाटकीयता, इशारों और अपमानजनक टिप्पणियों से भरा था, और इसमें उनके हमेशा की तरह खुल्लमखुल्ला और बेशर्म झूठ भी शामिल थे।''
रमेश ने दावा किया, ''उनकी आत्ममुग्धता और डायलॉगबाज़ी के प्रति उनकी आसक्ति पूरे भाषण में साफ़ तौर पर दिखाई देती रही।'' प्रधानमंत्री मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत आज विश्व में पैदा हो रहीं चुनौतियों के समाधान के लिए आशा की किरण बना हुआ है और दुनिया एक नयी वैश्विक व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है।
राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी देश के लोगों को ही समस्या मानते थे और ''हम 140 करोड़ समाधान'' के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि विपक्षी दल के पास कोई योजना या दृष्टि नहीं थी; हम उनकी गलतियों को सुधारने में काफी समय लगा रहे हैं।
वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को कहा कि विपक्षी दल राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब सुनना चाहते थे लेकिन भाजपा के लोगों ने सदन में कांग्रेस के उन नेताओं का अपमान किया है जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपमान करने वालों को रोकने का प्रयास तक नहीं किया।
खरगे ने राज्यसभा में पीएम मोदी के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने के बाद संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि भाजपा के लोगों ने पूर्व पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा इंदिरा गांधी जैसे नेताओं का जिस तरह से अपमान किया है कांग्रेस उसकी निंदा करती है। उनका कहना था कि लोकसभा में चार दिन से गतिरोध चल रहा है और वहां विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना था कि विपक्ष प्रधानमंत्री का जवाब सुनना चाहता था लेकिन सरकार दो मिनट विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं हुई इसलिए सभी दलों ने प्रधानमंत्री के जवाब के समय सदन से बहिर्गमन करने का निर्णय लिया।
