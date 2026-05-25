पीएम मोदी के रास्ते में मिला विस्फोट, 6 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज; हो गए सस्पेंड
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेंगलुरु दौरे से पहले उनके प्रस्तावित रास्ते में जिलेटिन की छड़ें पाई गई थीं। इस मामले में अभी जांच चल रही है. वहीं जांच पूरी होने तक 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 10 मई को शहर के बाहरी क्षेत्र स्थित 'आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर' के दौरे से पहले जिलेटिन छड़ें बरामद होने के मामले में 6 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। लापरवाही के आरोप में इन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बेंगलुरु दक्षिण जिले के पुलिस अधीक्षक आर श्रीनिवास गौड़ा ने एक उपनिरीक्षक, एक सहायक उपनिरीक्षक और चार कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल को सर्किट और टाइमर लगी जिलेटिन की छड़ें दिखाई दीं।
पीएम मोदी के रास्ते में थीं जिलेटिन की छड़ें
बेंगलुरु साउथ के रामनगर के इलाके में पाए गए विस्फोटक की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सफाई अभियान के दौरान जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई थीं। डीसीपी (सेंट्रल रेंज) बेंगलुरु ने कहा कि फुटपाथ के पास दो जिलेटिन की छड़ें पाई गई थीं। यह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा स्थल से 3 किलोमीटर की दूरी पर थी।
जांच पूरी होने तक 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड
अधिकारियों ने बताया कि जांच पुरी होने तक 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। पुलिस ने इस मामले में विस्तृत जांच शुरू की है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे वाले रास्ते में जिलेटिन की छड़ें कहां से आईं। जानकारी के मुताबिक ये विस्फोटक छड़ें पीएम मोदी के कार्यक्रम वाली जगह से तीन किलोमीटर दूर कागलीपुरा के पास एक आश्रम में पाई गईं। पीएम मोदी इसी रास्ते से होकर कार्यक्रम स्थल तक जाने वाले थे।
विस्फोटक मिलने के बाज सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत इस इलाके को खाली कराया और फिर बम निरोधक दस्ता बुलाया गया। पूरे इलाके की गहन तलाशी ली गई। इसके बाज जांच शुरू की गई। इस घटना को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार की आलोचना की है। कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि यह कर्नाटक सरकार की कानून व्यवस्था की विफलता है।
उन्होंने कहा, अगर थोड़ी भी चूक हो जाती तो देश के सम्मानित प्रधानमंत्री के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है। जो लोग भी इस लापरवाही के पीछे उत्तरदायी हैं. उनपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें