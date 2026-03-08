जबरदस्त स्किल्स, टीमवर्क की जीत, भारत के वर्ल्ड कप विनर बनने पर पीएम मोदी ने दी बधाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को विश्वकप जीत की बधाई दी। उन्होंने इस जीत का श्रेय खिलाड़ियों की जबरदस्त स्किल्स और टीम वर्क को दिया। वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी टीम इंडिया को एक बार फिर से वर्ल्ड कप जीतने की बधाई दी।
भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार टी20 विश्वकप अपने नाम कर लिया है। अहमदाबाद स्टेडियम में न्यूजीलैंड को हराकर टीम इंडिया ने यह खिताब अपने नाम किया। टीम इंडिया को टी20 वर्ल्डकप जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर भारतीय टीम के खेल कौशल और खिलाड़ियों के टीम वर्क को सराहा। उन्होंने लिखा, “आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम को हार्दिक बधाई! यह शानदार जीत असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और टीम वर्क का प्रतीक है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में उत्कृष्ट साहस का प्रदर्शन किया है। इस जीत ने हर भारतीय के दिल को गर्व और खुशी से भर दिया है। शाबाश, टीम इंडिया!”
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी दी बधाई
लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी टीम इंडिया को टी20 वर्ल्डकप जीत पर बधाई दी। उन्होंने जीत का सेहरा संजू सैमसन और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के सिर बांधा और पूरी टीम के कौशल की तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, "एक बार फिर चैंपियन। हमारी भारतीय टीम के लिए यह एक शानदार जीत थी, जिसमें संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह के पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए विशेष सराहना। टीम इंडिया को घरेलू मैदान पर ट्रॉफी बरकरार रखने और देश को एक और अविस्मरणीय पल देने के लिए बधाई।"
