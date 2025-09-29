PM Modi congratulates Team India for winning the Asia Cup Operation Sindoor खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर; एशिया कप जीत पर पीएम मोदी ने दी अनोखी बधाई, India News in Hindi - Hindustan
खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर; एशिया कप जीत पर पीएम मोदी ने दी अनोखी बधाई

पीएम मोदी ने टीम इंडिया को एशिया कप जीतने की बधाई दी है। उन्होंने इस जीत को खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर करार दिया। उन्होंने कहा कि इसका परिणाम भी वही रहा, भारत जीत गया।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 12:34 AM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को एशिया कप जीतने की बधाई दी है। चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ हुए फाइनल में भारत ने धमाकेदार जीत हासिल की। पीएम मोदी ने इस जीत को खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर बताया। उन्होंने कहा, “खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, परिणाम फिर भी वही रहा- भारत जीत गया। हमारे क्रिकेटर्स को बधाई।”

पीएम मोदी के अलावा विदेश मंत्री जयशंकर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने अनोखे अंदाज में टीम इंडिया को बधाई दी।

कोई भी मैदान हो भारत का जीतना तय: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी भारतीय टीम को एशिया कप फाइनल में जीत की बधाई दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा, "एक अद्भुत जीत। हमारे लड़कों की जबरदस्त ऊर्जा ने प्रतिद्वंद्वियों को एक बार फिर से धूल चटा दी। भारत का जीतना तय है, चाहे कोई भी मैदान हो।"

नया भारत कमाल कर रहा है: जयशंकर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी टीम इंडिया को एशिया कप जीत पर बधाई दी। उन्होंने लिखा, "एशिया कप जीतने पर टीम इंडिया को बधाई। नया भारत कमाल कर रहा है।"

अपडेट की जा रही है।

