ऐतिहासिक जीत पर बधाई... पीएम मोदी ने सनाए ताकाइची को दी शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को प्रतिनिधि सभा (निचले सदन) के चुनाव में उनकी 'ऐतिहासिक जीत' पर बधाई दी। रविवार को जापान में हुए संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलना लगभग तय हो गया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि सनाए ताकाइची जी, प्रतिनिधि सभा के चुनाव में आपकी ऐतिहासिक जीत पर हार्दिक बधाई।

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि भारत-जापान की विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने विश्वास जताया कि आपके कुशल नेतृत्व में हम भारत-जापान मित्रता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। यह बधाई संदेश ऐसे समय में आया है जब एग्जिट पोल और शुरुआती रुझानों से संकेत मिल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ताकाइची का सत्तारूढ़ गठबंधन जापान के निचले सदन के चुनाव में दो-तिहाई बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल करने की ओर अग्रसर है।

एलडीपी बहुमत के पार जापान में प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) ने रविवार को हुई मतगणना में अकेले ही 465 सीटों वाले निचले सदन में बहुमत (233 सीटें) का आंकड़ा पार कर लिया है। शुरुआती नतीजों के अनुसार एलडीपी को 271 से 311 के बीच सीटें मिलने का अनुमान है। एलडीपी ने अपनी सहयोगी जापान इनोवेशन पार्टी (इशिन) के साथ मिलकर दो-तिहाई से बहुत अधिक बहुमत हासिल कर लिया है।

हालांकि अभी तक अंतिम परिणामों की घोषणा नहीं हुई है लेकिन सीटों पर मिले स्पष्ट रूझानों और कई परिणामों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि सुश्री तकाईची ने जोरदार ढंग से वापसी की है। माना जा रहा है कि इस जीत से उनके लिए टैक्स में कटौती और सैन्य खर्च बढ़ाने जैसे अहम फैसलों का रास्ता साफ हो गया है। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच मिली इस जीत ने संसद में उनकी स्थिति को और मजबूत कर दिया है। अब वे बड़े नीतिगत बदलाव लागू करने की बेहतर स्थिति में हैं।

गौरतलब है कि सनाए ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार एलडीपी ने संसद के निचले सदन की 465 सीटों में से करीब 328 सीटें जीत ली हैं। एलडीपी ने अकेले बहुमत के लिए जरूरी 233 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया। इसके अलावा, गठबंधन सहयोगी इशिन के साथ मिलकर यह गठबंधन सुपर बहुमत हासिल करने की स्थिति में आ गया है।