प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश PM बर्नहैम को दी बधाई, द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने पर हुई चर्चा

पीएम मोदी ने ब्रिटेन के नए नवेले प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम को बधाई दी है। दोनों नेताओं इस दौरान कई क्षेत्रों में मजबूती के साथ काम करने पर भी सहमति जताई। बता दें, कीर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद बर्नहैम ने ब्रिटेन की कमान संभाली है।

PM Modi congratulated British PM Andy Burnham: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने ब्रिटेन के समकक्ष एंडी बर्नहैम से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने साथ मिलकर भारत और ब्रिटेन की दोस्ती को आगे ले जाने पर सहमति जताई। ब्रिटेन में पीएम पद की शपथ लेने के बाद एंडी बर्नहैम की प्रधानमंत्री मोदी के साथ यह पहली बातचीत थी। इस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें पद की शपथ लेने की बधाई भी दी। बता दें, ब्रिटेन के पूर्व पीएम कीर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद एंडी बर्नहैम ने यह पद संभाला है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस फोन कॉल की जानकारी दी। उन्होंने लिखा इस बातचीत के दौरान दोनों ने इनोवेशन, रक्षा, ऊर्जा और लोगों के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम ने लिखा, "ब्रिटिश प्रधान मंत्री एंडी बर्नहैम से बात करके बहुत खुशी हुई। उन्हें पद ग्रहण करने पर बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दीं। हमने तकनीक, इनोवेशन, डिफेंस, सिक्योरिटी, एनर्जी और क्नेक्टिविटी जैसे मोर्चों पर साथ मिलकर भारत-यूके की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊँचाइयों तक ले जाने पर सहमति जताई।"

व्यापारिक समझौते को भी आगे बढ़ाने पर जोर पूर्व ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर के साथ भारत और ब्रिटिश व्यापार समझौता करने वाले पीएम मोदी ने एंडी बर्नहैम के साथ ही इस मुद्दे पर अपना भरोसा दोहराया। उन्होंने लिखा, "हम हाल ही में लागू हुए भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते द्वारा आने वाले निवेश के अवसरों का भी पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे।"