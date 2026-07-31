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प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश PM बर्नहैम को दी बधाई, द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने पर हुई चर्चा

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान
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पीएम मोदी ने ब्रिटेन के नए नवेले प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम को बधाई दी है। दोनों नेताओं इस दौरान कई क्षेत्रों में मजबूती के साथ काम करने पर भी सहमति जताई। बता दें,  कीर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद बर्नहैम ने ब्रिटेन की कमान संभाली है।

PM Modi congratulated British PM Andy Burnham
पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम एंडी बर्नहैम

PM Modi congratulated British PM Andy Burnham: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने ब्रिटेन के समकक्ष एंडी बर्नहैम से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने साथ मिलकर भारत और ब्रिटेन की दोस्ती को आगे ले जाने पर सहमति जताई। ब्रिटेन में पीएम पद की शपथ लेने के बाद एंडी बर्नहैम की प्रधानमंत्री मोदी के साथ यह पहली बातचीत थी। इस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें पद की शपथ लेने की बधाई भी दी। बता दें, ब्रिटेन के पूर्व पीएम कीर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद एंडी बर्नहैम ने यह पद संभाला है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस फोन कॉल की जानकारी दी। उन्होंने लिखा इस बातचीत के दौरान दोनों ने इनोवेशन, रक्षा, ऊर्जा और लोगों के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम ने लिखा, "ब्रिटिश प्रधान मंत्री एंडी बर्नहैम से बात करके बहुत खुशी हुई। उन्हें पद ग्रहण करने पर बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दीं। हमने तकनीक, इनोवेशन, डिफेंस, सिक्योरिटी, एनर्जी और क्नेक्टिविटी जैसे मोर्चों पर साथ मिलकर भारत-यूके की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊँचाइयों तक ले जाने पर सहमति जताई।"

व्यापारिक समझौते को भी आगे बढ़ाने पर जोर

पूर्व ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर के साथ भारत और ब्रिटिश व्यापार समझौता करने वाले पीएम मोदी ने एंडी बर्नहैम के साथ ही इस मुद्दे पर अपना भरोसा दोहराया। उन्होंने लिखा, "हम हाल ही में लागू हुए भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते द्वारा आने वाले निवेश के अवसरों का भी पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे।"

पीएम मोदी के सामने सातवें ब्रिटिश पीएम हैं एंडी बर्नहैम

बता दें, भारत में प्रधानमंत्री मोदी पिछले लगभग 12 सालों से शासन में हैं। इस दौरान ब्रिटेन में 6 बार प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। 2014 में डेविड कैमरून ब्रिटेन के पीएम थे। उसके बाद थेरेसा ने कमान संभाली। लेकिन बाद में 2019 से बोरिस जॉनसन ने पीएम पद को संभाला। कोविड को सही से नहीं संभाल पाने की वजह से जॉनसन को भी इस्तीफा देना पड़ा। उनके बाद लिज ट्रस यूके की पीएम बनीं,जिन्होंने केवल 49 दिनों के भीतर ही इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने मोर्चा संभाला। वह दो वर्षों तक ब्रिटेन के पीएम रहे। इसके बाद चुनाव जीतकर आए कीर स्टार्मर ने ब्रिटिश पीएम का पद संभाला और भारत के साथ मुक्त व्यापारिक समझौता करने में अहम भूमिका निभाई। हाल ही में उनके इस्तीफा देने के बाद एंडी बर्नहैम ने यह जिम्मेदारी संभाली है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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