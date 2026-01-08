‘मेड इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड’; राउंडटेबल मीट में PM मोदी ने देशी AI स्टार्ट-अप्स को सुझाए 3 सूत्री मॉडल

संक्षेप: बैठक में प्रधानमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि स्टार्टअप्स और AI उद्यमी भारत के भविष्य के सह-निर्माता हैं और कहा कि देश में इनोवेशन और बड़े पैमाने पर लागू करने दोनों की अपार क्षमता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (गुरुवार, 8 जनवरी को) अपने आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर भारतीय AI स्टार्टअप्स के साथ एक महत्वपूर्ण राउंडटेबल बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन 12 स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया, जिन्होंने आगामी 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026' के लिए क्वालीफाई किया है। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में उभरते उद्यमियों से कहा कि भारत को AI का ऐसा मॉडल पेश करना चाहिए जो नैतिक (Ethical), निष्पक्ष (Unbiased) और पारदर्शी (Transparent) हो।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी ने जिन स्टार्ट-अप्स के साथ मीटिंग की है वे अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इनमें भारतीय भाषा फाउंडेशन मॉडल, बहुभाषी LLMs, स्पीच-टू-टेक्स्ट, टेक्स्ट-टू-ऑडियो और टेक्स्ट-टू-वीडियो; ई-कॉमर्स, मार्केटिंग और पर्सनलाइज़्ड कंटेंट बनाने के लिए जेनरेटिव AI का इस्तेमाल करके 3D कंटेंट; इंजीनियरिंग सिमुलेशन, मटीरियल रिसर्च और अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में डेटा-ड्रिवन फैसले लेने के लिए एडवांस्ड एनालिटिक्स; हेल्थकेयर डायग्नोस्टिक्स और मेडिकल रिसर्च, से जुड़े उद्यमी भी शामिल हैं।

AI सेक्टर तेजी से बढ़ रहा बैठक के दौरान AI स्टार्ट-अप्स ने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि AI सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा है और इसकी संभावनाएं बहुत व्यापक हैं। स्टार्ट-अप नेताओं ने यह भी कहा कि AI इनोवेशन और इसके उपयोग का केंद्र धीरे-धीरे भारत की ओर शिफ्ट हो रहा है। भारत अब AI विकास के लिए एक मजबूत और अनुकूल माहौल प्रदान करता है, जिससे देश वैश्विक AI मानचित्र पर मजबूती से अपनी जगह बना रहा है।

AI से समाज में होंगे बड़े बदलाव: प्रधानमंत्री बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाज में बड़े बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने ‘इंडिया AI इम्पैक्ट समिट’ की मेजबानी करेगा, जिसके जरिए भारत वैश्विक तकनीकी क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाएगा। PMO के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत AI को अपनाकर और उसका सही उपयोग करके परिवर्तन लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।