ईरान युद्ध पर केंद्र अलर्ट, पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, ऊर्जा आपूर्ति पर फोकस

पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हाई लेवल बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक के दौरान पेट्रोलियम, कच्चे तेल, गैस, बिजली और उर्वरक क्षेत्रों से जुड़ी स्थिति की समीक्षा की गई।

पश्चिम एशिया में जारी संकट को लेकर केंद्र सरकार लगातार अलर्ट मोड पर बनी हुई है। लगातार बदलती स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हाई लेवल बैठक बुलाई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पेट्रोलियम, कच्चे तेल, गैस, बिजली और उर्वरक क्षेत्रों से जुड़ी स्थिति की समीक्षा करना था। इसके अलावा अधिकारियों को देश भर में इन जरूरी चीजों की निर्बाद आपूर्ति पर विशेष ध्यान देने का भी निर्देश दिया गया।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार देश भर में ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है। पीएम से लेकर वरिष्ठ अधिकारी सभी इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। देश में गैस और तेल की आपूर्ति निर्बाध होती रहे, इसी सिलसिले में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से भी बात की थी। इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने शांति, सुरक्षा और मुक्त व्यापार को लेकर बात की।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस बातचीत के दौरान ही खाड़ी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण बुनियादी ढ़ांचों पर हुए हमलों की निंदा भी की थी। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी प्रभावित करती हैं। इस युद्ध के दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में यह दूसरी बातचीत थी। इससे पहले हुई बातचीत के बाद ईरान ने भारत के दो जहाजों को होर्मुज से सुरक्षित निकालने में मदद की थी।