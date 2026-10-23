संयुक्त राष्ट्र को पीएम मोदी ने भी दिखाया आईना, बोले- आज की चुनौतियों का समाधान नहीं दे पा रहा

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया को एहसास हो गया है कि वैश्विक व्यवस्था केवल ताकत और अपने हितों के आधार पर नहीं चलाई जा सकती। उन्होंने कहा कि संवाद, सहयोग और विवादों का समाधान अनिवार्य है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को UN को आईना दिखाया है। पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा है कि आज के दौर में संयुक्त राष्ट्र कई चुनौतियों से निपटने में फेल रहा है। पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया की व्यवस्था तेजी से बदल रही है लेकिन वैश्विक संस्थान इन बदलावों के साथ कदम नहीं मिला पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज की चुनौतियों को देखते हुए अब नए समाधानों की जरूरत है।

प्रधानमंत्री मोदी यह बातें एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में कही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्चिक व्यवस्था बदल रही है और 'ग्लोबल साउथ' की आवाज को उचित स्थान देने के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा, ''हमें समझना होगा कि दुनिया की व्यवस्था क्यों बदल रही है। पुरानी व्यवस्था उभरती चुनौतियों का समाधान क्यों नहीं कर पा रही है।'' प्रधानमंत्री ने कहा, ''बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार जरूरी है। 'ग्लोबल साउथ' की आवाज को उचित स्थान देना जरूरी है।''

ट्रेड का किया जा रहा इस्तेमाल - पीएम मोदी उन्होंने कहा कि जब वैश्विक वास्तविकताएं बदल जाती हैं, लेकिन निर्णय लेने के तरीके नहीं बदलते, तो व्यवस्था और वास्तविकता के बीच का अंतर बढ़ने लगता है। पीएम मोदी ने कहा कि दशकों तक व्यापार ने देशों को जोड़ा, प्रौद्योगिकी ने दूरियां कम कीं, समुद्री मार्गों ने अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ा और संस्कृति और लोगों की आवाजाही ने विविध समाजों को करीब लाने में मदद की। उन्होंने कहा, ''लेकिन आज यही संपर्क नए तनावों का सामना कर रहे हैं। व्यापार को दबाव बनाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का नया क्षेत्र बन रही है। समुद्री मार्ग भू-राजनीतिक तनाव के केंद्र बन रहे हैं।''

पीएम मोदी मोदी ने कहा कि इसलिए आज की चुनौती केवल नई वैश्विक व्यवस्था के उभरने तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनौती यह है कि बदलती दुनिया में ऐसी व्यवस्था कैसे बनाई जाए, जो नई वास्तविकताओं को जगह दे, वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रभावी बनाए और देशों के बीच सहयोग की भावना को मजबूत करे। उन्होंने कहा, ''और यहीं भारत की भूमिका का सवाल सामने आता है।''

बुरे समय में भी काम आए पीएम मोदी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग केवल अच्छे समय तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि संकट के समय भी प्रभावी रहना चाहिए और इसके लिए सभी पक्षों के बीच प्रभावी सहमति जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया को एहसास हो गया है कि वैश्विक व्यवस्था केवल ताकत और हितों के आधार पर नहीं चलाई जा सकती। उन्होंने कहा, ''संवाद जरूरी है, सहयोग आवश्यक है और विवादों का समाधान अनिवार्य है। इसी भावना ने संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी थी।''