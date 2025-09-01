दिल्ली पहुंचते ही पीएम मोदी ने पंजाब सीएम को मिलाया फोन, जानें किस मुद्दे पर हुई बात

नई दिल्ली पहुंचते ही पीएम मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को फोन किया। पीएम मोदी ने पंजाब सीएम के साथ बारिश और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार की शाम चीन से भारत लौटे। नई दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को फोन किया। पीएम मोदी ने पंजाब सीएम के साथ बारिश और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, सरकारी सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पहुंचते ही पीएम मोदी ने भगवंत मान से फोन पर बात की और पंजाब में बारिश व बाढ़ की स्थिति पर विचार-विमर्श किया। इस दौरान उन्होंने राज्य को हर संभव सहायता और समर्थन का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि पंजाब के 9 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।

स्कूल और कॉलेज बंद किए गए पंजाब सरकार ने लगातार बारिश के कारण सोमवार को सभी कॉलेज, विश्वविद्यालयों और पॉलिटेक्निक संस्थानों को 3 सितंबर तक बंद करने की घोषणा की। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सोशल मीडिया X पर लिखा कि पिछली रात से पंजाब में हो रही भारी बारिश के कारण सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और पॉलिटेक्निक संस्थान 3 सितंबर 2025 तक तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे। बैंस ने आगे कहा कि छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासन की है। उन्होंने सभी से स्थानीय अधिकारियों के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की। राज्य सरकार ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सभी स्कूलों को बंद रखने की अवधि भी 3 सितंबर तक बढ़ा दी है।

बाढ़ के दौरान 12 जिलों में 29 लोगों की जान गई पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने सोमवार को बताया कि राज्य में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण व्यापक तबाही हुई है, जिससे लगभग पूरा राज्य प्रभावित हुआ है और मानव जीवन, संपत्ति, फसलों, पशुधन और बुनियादी अवसरंचना को भारी नुकसान पहुंचा है। सरकार इस प्रतिकूल स्थिति से निपटने और प्रभावित नागरिकों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए चौबीसों घंटे अथक प्रयास कर रही है।

राजस्व मंत्री ने राहत और बचाव कार्यों का ब्यौरा देते हुए बताया कि पंजाब बाढ़ की स्थिति से जूझ रहा है और प्रभावित जिलों में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिलों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, अब तक कुल 15688 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। गुरदासपुर से 5549, फिरोजपुर से 3321, फाजिल्का से 2049, पठानकोट से 1139, अमृतसर से 1700 और होशियारपुर से 1052 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसके अलावा बरनाला से 25, कपूरथला से 515, तरनतारन से 60, मोगा से 115 और मानसा से 163 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

राहत और पुनर्वास कार्य जारी मुंडियां ने आगे बताया कि राहत और पुनर्वास कार्य पूरे जोर-शोर से चल रहे हैं और विस्थापित परिवारों को तुरंत आश्रय प्रदान करने के लिए पूरे पंजाब में 129 शिविर स्थापित किये गये हैं। इनमें अमृतसर में 16, बरनाला में 1, फाज़िल्का में 10, फिरोजपुर में आठ, गुरदासपुर में 25, होशियारपुर में 20, कपूरथला में चार, मानसा में एक, मोगा में नौ, पठानकोट में 14, संगरूर में एक और पटियाला ज़िले में 20 सक्रिय शिविर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने ज़िला प्रशासनों को इन केंद्रों पर पर्याप्त खाद्य आपूर्ति, चिकित्सा सहायता और आवश्यक सुविधायें सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

वर्तमान में राज्य भर में कुल 7144 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा लोग फिरोजपुर (3987), फाजिल्का (1201), होशियारपुर (478), पठानकोट (411), गुरदासपुर (424), अमृतसर (170), मानसा (163), मोगा (115), कपूरथला (110), संगरूर (60) और बरनाला (25) में हैं। उन्होंने बताया कि 12 जिलों के कुल 1044 गाँव प्रभावित हुए हैं। इनमें अमृतसर (88 गाँव), बरनाला (24), फाज़िल्का (72), फिरोज़पुर (76), गुरदासपुर (321), होशियारपुर (94), जालंधर (55), कपूरथला (115), मानसा (77), मोगा (39), पठानकोट (82) और एसएएस नगर (1) शामिल हैं।

बाढ़ से 2,56,107 लोग प्रभावित जिला उपयुक्तों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, पंजाब के विभिन्न जिलों में बाढ़ से कुल 2,56,107 लोग प्रभावित हुए हैं। सबसे अधिक प्रभावित गुरदासपुर में 1,45,000 लोग हुए हैं, इसके बाद अमृतसर में 35,000, फिरोजपुर में 24,015 और फाजिल्का में 21,562 लोग प्रभावित हुए हैं। पठानकोट में भी 15,053 लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि एसएएस नगर और कपूरथला में क्रमशः 7,000 और 5,650 लोग प्रभावित हुए हैं। अन्य प्रभावित जिलों में बरनाला (59), मानसा (163), जालंधर (653), मोगा (800) और होशियारपुर (1152) शामिल हैं।

राजस्व मंत्री ने बताया कि कई एजेंसियां सहायता प्रदान कर रही हैं। एनडीआरएफ ने पठानकोट (1), गुरदासपुर (6), अमृतसर (6), फिरोजपुर (3), फाजिल्का (3) और बठिंडा (1) में 20 टीमें तैनात की हैं। वायु सेना, नौसेना और थलसेना ने 10 टुकड़ियां तैनात की हैं, जिनमें से 8 स्टैंडबाय पर हैं, और दो इंजीनियर टुकड़ियां भी तैनात हैं। इसके अलावा, भारतीय वायु सेना और थलसेना के लगभग 35 हेलीकॉप्टर बचाव और राहत कार्यों के लिए तैनात किए गए हैं। अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए बीएसएफ की टुकड़ियां ज़मीन पर तैनात हैं। उन्होंने बताया कि बचाव कार्यों के लिए कुल 114 नौकाओं के साथ-साथ निकासी और राहत प्रयासों में सहायता के लिए एक सरकारी हेलीकॉप्टर भी तैनात किया गया है।

अब तक 29 लोगों की गई जान कैबिनेट मंत्री ने जान गंवाने वालों का ब्यौरा देते हुए बताया कि बाढ़ की स्थिति के कारण एक अगस्त से एक सितम्बर, 2025 तक 12 जिलों में 29 लोगों की जान चली गई है। इनमें अमृतसर (तीन), बरनाला (तीन), बठिंडा (एक), गुरदासपुर (एक), होशियारपुर (तीन), लुधियाना (तीन), मानसा (तीन), पठानकोट (छह), पटियाला ( एक), रूपनगर (तीन), एसएएस नगर (एक) और संगरूर (एक ) शामिल हैं। इसके अलावा, पठानकोट जिले से तीन व्यक्ति लापता हैं।

राजस्व मंत्री ने बताया कि बाढ़ से कृषि भूमि को भारी नुकसान पहुंचा है और विभिन्न जिलों में कुल 94061 हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में अमृतसर (23000 हेक्टेयर), मानसा (17005 हेक्टेयर), कपूरथला (14934 हेक्टेयर), तरनतारन (11883 हेक्टेयर), फिरोज़पुर (11232 हेक्टेयर), होशियारपुर (5971 हेक्टेयर), जालंधर (2800 हेक्टेयर), पठानकोट (2442 हेक्टेयर), एसएएस नगर (2000 हेक्टेयर), पटियाला (1450 हेक्टेयर), मोगा (949 हेक्टेयर), लुधियाना (108 हेक्टेयर), बठिंडा (97 हेक्टेयर) और श्री मुक्तसर साहिब (84 हेक्टेयर) शामिल हैं। अन्य छोटे प्रभावित क्षेत्रों में फाजिल्का (64 हेक्टेयर), गुरदासपुर (24 हेक्टेयर), एसबीएस नगर (7 हेक्टेयर), मलेरकोटला (पांच हेक्टेयर), संगरूर (तीन हेक्टेयर), बरनाला (दो हेक्टेयर) और फतेहगढ़ साहिब (एक हेक्टेयर) शामिल हैं।