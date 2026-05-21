दिल्ली में ही रहें केंद्रीय मंत्री, बुलाई गई कैबिनेट की बैठक; विदेश से लौटते ही बड़ा फैसला लेंगे पीएम मोदी?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद बैठक बुलाई है। सभी केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में शासन व्यवस्था, पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और संभावित राजनीतिक बदलावों पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद बैठक बुलाई है। सभी केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में शासन व्यवस्था, पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और संभावित राजनीतिक बदलावों पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, बैठक आज शाम 4 बजे दिल्ली के सेवा तीर्थ में होगी। विदेश दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
सरकार के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि सभी केंद्रीय मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद रहने को कहा गया है। बैठक में पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव, क्षेत्रीय संघर्ष और उसके भारत पर संभावित आर्थिक प्रभाव पर विचार-विमर्श होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, तेल की कीमतों, ईंधन आपूर्ति श्रृंखला और मुद्रास्फीति को लेकर सरकार सतर्क है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा समाप्त होने के तुरंत बाद बुलाई गई इस बैठक को खासा अहम माना जा रहा है।
संकट पर उच्चस्तरीय निगरानी
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय अनौपचारिक समूह पहले से ही गठित है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं। इस समूह को पश्चिम एशिया संकट पर लगातार नजर रखने और भारत को किसी भी व्यवधान से बचाने के उपाय सुझाने का जिम्मा सौंपा गया है। राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा था कि सरकार 24 घंटे स्थिति पर नजर रखे हुए है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कच्चे तेल, ऊर्जा और एलपीजी के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं और फिलहाल कोई विशेष समस्या नहीं है।
मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें
10 जून को मोदी 3.0 सरकार की पहली वर्षगांठ से ठीक पहले बुलाई गई इस बैठक ने राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रिपरिषद विस्तार और फेरबदल को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जून के दूसरे सप्ताह में बड़े बदलाव की संभावना है। सरकार मंत्रालयों के प्रदर्शन और संगठनात्मक कामकाज की समीक्षा कर रही है।
रोम से रवाना हुए पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों (यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली) की अपनी सफल विदेश यात्रा पूरी कर बुधवार रात रोम से भारत के लिए रवाना हो गए। यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों ने संबंधों को 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' के स्तर पर ले जाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर लिखा कि इटली की बेहद सफल यात्रा समाप्त कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारत-इटली संबंधों को नई गति मिलेगी।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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