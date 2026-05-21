दिल्ली में ही रहें केंद्रीय मंत्री, बुलाई गई कैबिनेट की बैठक; विदेश से लौटते ही बड़ा फैसला लेंगे पीएम मोदी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद बैठक बुलाई है। सभी केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में शासन व्यवस्था, पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और संभावित राजनीतिक बदलावों पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद बैठक बुलाई है। सभी केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में शासन व्यवस्था, पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और संभावित राजनीतिक बदलावों पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, बैठक आज शाम 4 बजे दिल्ली के सेवा तीर्थ में होगी। विदेश दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

सरकार के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि सभी केंद्रीय मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद रहने को कहा गया है। बैठक में पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव, क्षेत्रीय संघर्ष और उसके भारत पर संभावित आर्थिक प्रभाव पर विचार-विमर्श होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, तेल की कीमतों, ईंधन आपूर्ति श्रृंखला और मुद्रास्फीति को लेकर सरकार सतर्क है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा समाप्त होने के तुरंत बाद बुलाई गई इस बैठक को खासा अहम माना जा रहा है।

संकट पर उच्चस्तरीय निगरानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय अनौपचारिक समूह पहले से ही गठित है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं। इस समूह को पश्चिम एशिया संकट पर लगातार नजर रखने और भारत को किसी भी व्यवधान से बचाने के उपाय सुझाने का जिम्मा सौंपा गया है। राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा था कि सरकार 24 घंटे स्थिति पर नजर रखे हुए है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कच्चे तेल, ऊर्जा और एलपीजी के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं और फिलहाल कोई विशेष समस्या नहीं है।

मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें 10 जून को मोदी 3.0 सरकार की पहली वर्षगांठ से ठीक पहले बुलाई गई इस बैठक ने राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रिपरिषद विस्तार और फेरबदल को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जून के दूसरे सप्ताह में बड़े बदलाव की संभावना है। सरकार मंत्रालयों के प्रदर्शन और संगठनात्मक कामकाज की समीक्षा कर रही है।