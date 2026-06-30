मोदी कैबिनेट से किसकी होगी छुट्टी और किसे मिलेगा इनाम? जानिए कब तक हो सकता है फेरबदल

मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट तेज! NEET विवाद, उम्र के फॉर्मूले और आगामी चुनावों के बीच जानें किन मंत्रियों की छुट्टी होगी और किन नए चेहरों को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कैबिनेट में एक बार फिर बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आगामी मॉनसून सत्र और अगले साल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए मंत्रिमंडल में कई अहम बदलाव किए जाने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि यह कैबिनेट विस्तार कब हो सकता है, किन चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और किन दिग्गजों की छुट्टी होने की संभावना है।

कब हो सकता है कैबिनेट विस्तार? संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई के आसपास शुरू होने की उम्मीद है। कैबिनेट विस्तार की टाइमिंग को लेकर दो तरह की चर्चाएं हैं।

जुलाई या सितंबर-अक्टूबर: कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, फेरबदल मॉनसून सत्र से पहले जुलाई में ही हो सकता है। वहीं, कुछ सूत्रों का मानना है कि सरकार का पूरा फोकस फिलहाल आगामी सत्र में 'वन नेशन वन इलेक्शन' और परिसीमन जैसे अहम बिलों को पास कराने पर है। चूंकि राज्यसभा-लोकसभा में सरकार के पास दो-तिहाई बहुमत नहीं है, इसलिए असंतोष से बचने के लिए फेरबदल को सितंबर-अक्टूबर तक भी टाला जा सकता है।

पीएम मोदी का व्यस्त कार्यक्रम: पीएम मोदी के पास समय की काफी कमी है। वे 1 से 3 जुलाई तक जापानी प्रधानमंत्री के दौरे में व्यस्त रहेंगे, 4 जुलाई को राजस्थान जाएंगे और 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के दौरे पर रहेंगे। ऐसे में मॉनसून सत्र से पहले सिर्फ 5 जुलाई का दिन ही बचता है। हालांकि, 2021 में भी मॉनसून सत्र से ठीक पहले रातों-रात 36 नए मंत्रियों को शामिल कर बड़ा फेरबदल किया गया था।

किन मंत्रियों की कुर्सी पर है खतरा? फेरबदल में मंत्रियों के कामकाज के परफॉर्मेंस को मुख्य आधार बनाया जाएगा, जिसकी समीक्षा 21 मई की बैठक में की जा चुकी है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हैं, जिनसे कई मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है।

नीट (NEET) विवाद का असर भी दिख सकता है। नीट पेपर लीक और सीबीएसई के डिजिटल मार्किंग सिस्टम में हुई कथित अनियमितताओं के कारण शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भविष्य अधर में माना जा रहा है। पार्टी नए अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में युवाओं पर फोकस कर रही है। वर्तमान में 70 से 80 वर्ष की उम्र वाले करीब 8 मंत्रियों की कुर्सी पर सस्पेंस बना हुआ है।

केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा को क्रमशः उत्तर प्रदेश और दिल्ली का बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में 'एक व्यक्ति, एक पद' के नियम के तहत उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि, यूपी चुनाव और कुर्मी वोटबैंक को देखते हुए पंकज चौधरी को बनाए रखने की भी संभावना है।

किसे मिल सकता है नया मौका? अगले साल यूपी, पंजाब और उत्तराखंड समेत 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है। साल 2029 से लागू होने वाले 33% महिला आरक्षण और जातिगत जनगणना की मांग के बीच कैबिनेट में युवा, महिला और ओबीसी चेहरों को खास तवज्जो मिलने की पूरी उम्मीद है।

कुछ पूर्व नौकरशाहों को भी सरकार में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। इनमें पूर्व आरबीआई (RBI) गवर्नर शक्तिकांत दास का नाम प्रमुखता से चल रहा है। पश्चिम बंगाल में मिली शानदार जीत के बाद बीजेपी के कुछ स्थानीय सांसदों को इनाम मिल सकता है। इसके अलावा बागी टीएमसी (TMC) नेताओं और एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए शिवसेना (यूबीटी) सांसदों में से भी किसी को मंत्री पद मिल सकता है, बशर्ते दल-बदल कानून के तहत स्पीकर का फैसला उनके पक्ष में आए। आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर बीजेपी में आए 7 राज्यसभा सांसदों में से भी एक-दो चेहरों को मौका मिल सकता है।

राज्यसभा का गणित और राज्यपालों की नियुक्ति अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं क्योंकि उनका राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो गया है। वहीं बिना किसी सदन के सदस्य होते हुए भी रवनीत सिंह बिट्टू अब भी मंत्री बने हुए हैं, क्योंकि पार्टी आलाकमान ने उन्हें आगामी पंजाब चुनाव पर फोकस करने को कहा है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा का राज्यसभा कार्यकाल भी इसी साल नवंबर में खत्म हो रहा है।

यह भी माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल से जिन चेहरों की छुट्टी होगी, उन्हें राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। दरअसल, आने वाले महीनों में थावरचंद गहलोत (कर्नाटक), मंगूभाई पटेल (मध्य प्रदेश) और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (उत्तराखंड) का राज्यपाल के तौर पर कार्यकाल पूरा हो रहा है।

कैबिनेट में अब तक हुए विस्तार पिछले 12 सालों में कैबिनेट में चार बार विस्तार हुआ है।

नवंबर 2014: 21 नए मंत्री शामिल किए गए।

जुलाई 2016: 19 नए मंत्री शामिल किए गए, 5 को हटाया गया।

सितंबर 2017: 9 नए मंत्री शामिल किए गए, 4 को प्रमोट किया गया, 6 को हटाया गया।

जुलाई 2021: 36 नए मंत्री शामिल किए गए, 12 को हटाया गया।