पुराने नेता सिलवाते रह गए कुर्ता, 'बाबू' मार ले गए बाजी! मोदी कैबिनेट में इस बार भी होगा ऐसा?

मोदी कैबिनेट फेरबदल का काउंटडाउन शुरू! क्या इस बार भी पुराने नेता देखते रह जाएंगे और 'बाबू' मारेंगे बाजी? जानिए 2021 के वो अनसुने किस्से और शपथ से ठीक पहले आने वाले 'सीक्रेट कॉल' का पूरा सच।

दिल्ली के राजनीतिक हलकों में एक बार फिर सस्पेंस का माहौल है। जुलाई 2026 में मॉनसून सत्र से ठीक पहले मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट में बदलाव करते हैं, तो एक बात पक्की होती है- सरप्राइज!

एक तरफ जहां यूपी, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे चुनावी राज्यों के नेता अपना 'सफेद कुर्ता' सिलवाकर दिल्ली की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 2021 के उस मशहूर 'सीक्रेट कॉल' की यादें भी ताजा हो गई हैं, जिसने बड़े-बड़े दिग्गजों की रातों की नींद उड़ा दी थी। सवाल यह है कि क्या इस बार भी पुराने नेता इंतजार ही करते रह जाएंगे और कोई नया 'बाबू' यानी ब्यूरोक्रेट बाजी मार ले जाएगा?

2021 का फ्लैशबैक: जब 'सीक्रेट कॉल' से बदल गई थी किस्मत जुलाई 2021 का वह दिन भारतीय राजनीति के सबसे चौंकाने वाले दिनों में से एक था। दिल्ली में मीडिया से लेकर पार्टी के अंदर तक कयास लगाए जा रहे थे कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा था।

शपथ ग्रहण से महज कुछ घंटे पहले, कई नेताओं को पीएमओ से फोन आना शुरू हुए। कुछ नेता अपने संसदीय क्षेत्र में थे, तो कुछ रास्ते में। संदेश साफ था: "तुरंत दिल्ली पहुंचिए।" लेकिन सबसे बड़ा नियम यह था कि "अगर आपने किसी को बताया, तो आपका पत्ता कट जाएगा।"

कहा जाता है कि कुछ सांसदों को इतनी आनन-फानन में दिल्ली बुलाया गया था कि उनके पास ढंग के कपड़े तक नहीं थे। एक किस्सा तो यह भी है कि एक सांसद को दिल्ली पहुंचकर खादी भंडार से नया कुर्ता खरीदवाना पड़ा था!

'सुपर मिनिस्टर्स' की एंट्री: राजनेताओं पर भारी पड़े टेक्नोक्रेट्स मोदी 2.0 और मोदी 3.0 में एक ट्रेंड बहुत साफ नजर आया है- 'ब्यूरोक्रेट्स' पर भरोसा। 2021 के फेरबदल में सबसे बड़ा झटका पारंपरिक राजनेताओं को तब लगा, जब अश्विनी वैष्णव (पूर्व IAS) को सीधे रेल, संचार और आईटी जैसा भारी-भरकम मंत्रालय सौंप दिया गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ओडिशा से हाल ही में राज्यसभा भेजे गए वैष्णव सीधे 'सुपर मिनिस्टर' बन जाएंगे। इसी तरह, पूर्व राजनयिक एस. जयशंकर और हरदीप सिंह पुरी जैसे नामों को भी अहम जिम्मेदारियां दी गईं।

नेताओं को क्यों लगता है डर? एक पूर्व सचिव के मुताबिक, ब्यूरोक्रेट्स को कैबिनेट में इसलिए तरजीह दी जाती है क्योंकि वे "चुपचाप काम करते हैं, जब पूछा जाए तभी बोलते हैं, और उन्हें अपना कोई राजनीतिक वोट बैंक या 'इलाका' नहीं बचाना होता है।" वे राजनेताओं की तरह लोकप्रिय फैसलों के दबाव में नहीं आते, बल्कि जो फाइल के हिसाब से सही होता है, वही करते हैं।

क्या फिर चलेगी 'ऑपरेशन क्लीन' की कैंची? वर्तमान में, पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ एक मैराथन बैठक की है, जिसे मंत्रियों का 'रिपोर्ट कार्ड' माना जा रहा है। 2021 में डॉ. हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर जैसे 12 कद्दावर मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई थी। इस बार भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (नीट विवाद के चलते) से लेकर कई बड़े नामों पर तलवार लटकने की चर्चा है। आगामी विधानसभा चुनावों (विशेषकर यूपी 2027) को देखते हुए क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने की मजबूरी है, लेकिन पीएम मोदी की रणनीति हमेशा 'गवर्नेंस' को प्राथमिकता देने की रही है।

सत्ता के गलियारों में अब सबसे बड़ी चर्चा 'टेक्नोक्रेट्स' के बढ़ते दबदबे को लेकर है। अटकलें तेज हैं कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास जैसे अनुभवी और गैर-राजनीतिक चेहरों को भी इस बार मोदी कैबिनेट में कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। संभवतः अर्थव्यवस्था या नीति-निर्माण से जुड़ा मंत्रालय मिल सकता है। आर्थिक सुधारों और ग्लोबल क्राइसिस के दौरान आरबीआई के सफल नेतृत्व ने दास का कद काफी बढ़ा दिया है। ऐसे में, अश्विनी वैष्णव और एस. जयशंकर के हिट फॉर्मूले को दोहराते हुए, मोदी सरकार इन पूर्व नौकरशाहों की 'डायरेक्ट एंट्री' करवा कर पारंपरिक राजनेताओं को एक बार फिर चौंका सकती है।