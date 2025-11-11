भूटान पहुंचे पीएम मोदी तो कांग्रेस को याद आई पंडित नेहरू की यात्रा; 69 की उम्र में 50 किमी चले थे पैदल

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के भूटान दौरे पर पहुंचे हैं। इस बीच कांग्रेस ने 67 साल पहले की पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की भूटान यात्रा को याद किया और कहा कि उन्होंने 50 किलोमीटर की पद यात्रा की थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को भूटान पहुंचे, जहां वह हिमालयी देश के चतुर्थ नरेश जिग्मे सिंग्ये वांगचुक के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। पारो हवाई अड्डे पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने उनका स्वागत किया। वहीं कांग्रेस ने, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भूटान दौरे के बीचदेश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 67 साल पहले हुई इस पड़ोसी देश की यात्रा को याद किया और कहा कि यह दोनों देशों के विशेष संबंधों की दिशा तय करने वाली यात्रा थी।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "प्रधानमंत्री आज भूटान में हैं। 67 साल पहले, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने भूटान की सबसे असाधारण यात्रा की थी। इंदिरा गांधी और जगत मेहता, नारी रुस्तमजी और आपा पंत जैसे कुछ अधिकारियों के साथ, नेहरू ने पहले बागडोगरा के लिए उड़ान भरी और फिर गंगटोक से नाथू ला तक उस सड़क पर चले जो अभी-अभी बनी थी। "

उन्होंने कहा कि यह प्रतिनिधिमंडल 23 सितंबर, 1958 को पारो पहुंचने के लिए पचास किलोमीटर की दूरी तय कर पांच दिनों तक चला तथा उस समय वहां की ऊंचाई 15,500 फुट थी। उन्होंने कहा कि नेहरू और उनकी टीम ने पारो में कई आधिकारिक बैठकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पांच दिन बिताए।

रमेश का कहना है, "इसके बाद वे उसी रास्ते से वापस नाथू ला की ओर चल पड़े, जिस रास्ते से वे पारो तक पहुंचे थे।" उन्होंने कहा, "करीब 69 साल की उम्र में एक प्रधानमंत्री की अत्यंत कठिन परिस्थितियों में यह असाधारण यात्रा, भूटान और भारत के बीच लगभग सात दशकों से चले आ रहे विशेष संबंधों की दिशा तय करने के लिए थी। मेहता, रुस्तमजी और पंत सभी ने उस यात्रा के आनंददायक विवरण छोड़े हैं जिसने राजनयिक इतिहास रचा है।"