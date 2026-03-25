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दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने पीएम मोदी, ट्रंप काफी पीछे; अमेरिकी सर्वे में खुशखबरी

Mar 25, 2026 09:13 pm ISTMadan Tiwari एएनआई, नई दिल्ली
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। अमेरिकी फर्म के सर्वे में उन्हें 68 प्रतिशत की अप्रूवल रेटिंग के साथ पहला स्थान मिला है। डोनाल्ड ट्रंप महज 39 फीसदी वोट के साथ काफी पीछे हैं।

दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने पीएम मोदी, ट्रंप काफी पीछे; अमेरिकी सर्वे में खुशखबरी

अमेरिका की डेटा एनालिटिक्स फर्म 'मॉर्निंग कंसल्ट' से पीएम मोदी के खुशखबरी सामने आई है। हालिया वैश्विक सर्वे के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बनकर उभरे हैं। उन्हें 68 प्रतिशत की जबरदस्त अप्रूवल रेटिंग के साथ पहला स्थान मिला है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महज 39 फीसदी वोट के साथ काफी पीछे हैं। 'ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर' का हिस्सा यह डेटा, पीएम मोदी की लगातार बनी हुई घरेलू लोकप्रियता और बढ़ती अंतरराष्ट्रीय पहचान को दिखाता है। इस डेटा के आधार पर पीएम मोदी दुनिया की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के अपने समकक्षों से काफी आगे हैं। इस सर्वे में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग, दोनों को 62 प्रतिशत की अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर रखा गया है।

यह ताजा अप्रूवल रेटिंग 2 से 8 मार्च, 2026 के बीच जमा किए गए डेटा पर आधारित हैं। ये रेटिंग सर्वे में शामिल हर देश के वयस्कों के विचारों के पिछले सात दिनों के साधारण मूविंग एवरेज को दर्शाती हैं। इस ट्रैकर से पीएम मोदी की स्थिति और अन्य प्रमुख पश्चिमी नेताओं की स्थिति के बीच एक बड़ा अंतर सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 39 प्रतिशत है, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की अप्रूवल रेटिंग 24 प्रतिशत रही। इस सूची में और नीचे देखें तो, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों इस सर्वे में सबसे कम रेटिंग वाले नेताओं में से एक बने हुए हैं। उनकी अप्रूवल रेटिंग 17 प्रतिशत और डिसअप्रूवल रेटिंग 75 प्रतिशत है।

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मॉर्निंग कंसल्ट ने बताया कि ये ताजा रेटिंग्स सर्वे किए गए हर देश के वयस्कों के विचारों के पिछले सात दिनों के सिंपल मूविंग एवरेज को दिखाती हैं। पीएम मोदी की नेट अप्रूवल रेटिंग काफी ज्यादा बनी हुई है। सिर्फ 26 प्रतिशत लोगों ने ही असहमति जताई है, जो कि इस ट्रैकर में शामिल ज्यादातर दूसरे नेताओं के मुकाबले काफी कम है। यह लगातार बढ़त जुलाई 2025 की पिछली रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें भी प्रधानमंत्री को दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता के तौर पर 75 प्रतिशत अप्रूवल रेटिंग के साथ मजबूत स्थिति में दिखाया गया था। उस पिछली रिपोर्ट में, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग 59 प्रतिशत अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर थे, जबकि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली 57 प्रतिशत के साथ तीसरे नंबर पर थे।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

शॉर्ट बायो: लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।

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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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