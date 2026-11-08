किसानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे फडणवीस तो खुश हो गए पीएम मोदी, बोले- भावुक करने वाला पल
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस बार दिवाली मनाने नागपुर में सूखा प्रभावित किसानों के पास पहुंचे। इसपर पीएम मोदी ने सराहना करते हुए कहा कि यह बेहद भावुक कर देने वाला पल है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की नागपुर में सूखे से प्रभावित किसानों के साथ दीपावली मनाने के लिए सराहना की और उनके इस कदम को ''बेहद भावुक करने वाला'' बताया। मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री की यह पहल उस संवेदनशीलता को दर्शाती है, जिसके साथ महाराष्ट्र में एनडीए सरकार किसानों के कल्याण और उनकी खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फडणवीस के एक पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस जी का नागपुर के नरखेड़ स्थित लोहारी सावंगा गांव में किसानों के साथ दीपावली मनाने और अरुणाबाई तथा रामभाऊ बलपांडे के घर पर रुकने का यह कदम बेहद भावुक करने वाला है।'
फडणवीस के पोस्ट में उन्हें दीपावली पर किसानों के साथ समय बिताते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसानों की आंखों से आंसू पोंछना ही उनके लिए सच्ची दीपावली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें नागपुर जिले के लोहारी सावंगा गांव में अपने साथी किसानों के साथ दीपावली मनाने का सौभाग्य मिला। यह गांव हेमाडपंथी शिव मंदिर की ऐतिहासिक विरासत और कन्हान नदी की प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है।
उन्होंने मराठी भाषा में एक पोस्ट में कहा, ''सूखे से जूझ रहे किसानों की कठिनाइयों, दुखों और अपने परिवारों के भविष्य को लेकर उनकी चिंताओं के बारे में जानकर मेरा मन भावनाओं से भर गया।'' फडणवीस ने बताया कि उन्होंने स्थानीय किसानों अरुणाबाई बलपांडे और रामभाऊ बलपांडे के घर पर रात बिताई। उन्होंने कहा कि बलपांडे परिवार ने जिस आत्मीयता से उनका स्वागत किया, उसने उनके दिल को छू लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके प्रेम, स्नेह और गर्मजोशी में कुछ ऐसा है, जो गहराई से भावुक कर देता है।
फडणवीस ने कहा, ''देशभर में जहां दीपावली उत्साह के साथ मनाई जा रही है, वहीं राज्य के किसान चिंतित हैं। प्रकृति के प्रकोप से झुलसी फसलें, आर्थिक तंगी और बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंताओं का बोझ उनके मन पर है।' मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके लिए महाराष्ट्र के हर किसान की फसल महज उपज नहीं है, बल्कि यह पूरे परिवार की सालभर की मेहनत, त्याग और सपनों का प्रतीक है।
उन्होंने कहा कि हर फसल में एक परिवार के भविष्य की उम्मीद और हर मौसम में समृद्धि का सपना छिपा होता है। फडणवीस ने कहा कि जब प्रकृति की अनिश्चितता के कारण फसल बर्बाद होती है, तो किसान का भविष्य भी खतरे में पड़ जाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा, ''आज मैंने इस पीड़ा को खुद महसूस किया। इसलिए मेरा ईमानदार प्रयास है कि सचिवालय में बैठकर बैठकों, फैसलों, योजनाओं या आर्थिक सहायता तक ही सीमित रहने के बजाय किसानों के पास बैठूं, उनकी परेशानियों को समझूं, उनके आंसू पोंछूं और उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद के लिए हाथ बढ़ाऊं।'' फडणवीस ने कहा कि उन्होंने किसानों के साथ रबी की फसलों को नुकसान से
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें