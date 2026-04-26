BJP हर एक गुंडे, बलात्कारी को ढूंढ निकालेगी; बंगाल में महिला सुरक्षा पर TMC पर बरसे पीएम मोदी
पीएम मोदी ने वादा किया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार महिलाओं के खातों में हर साल 36,000 रुपये जमा करेगी। इसके अलावा, उन्होंने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण की एक ऐतिहासिक घोषणा की।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के मतदान में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने टीएमसी पर राज्य की महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया, और साथ ही यह वादा भी किया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सत्ता में आने के बाद सरकार गुंडों और बलात्कारियों को ढूंढ-ढूंढकर पकड़ेगी।
बंगांव में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने मौजूदा सरकार के कार्यकाल को जंगल राज करार दिया। इसके साथ ही, उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से कई नई पहलों और वादों की रूपरेखा भी पेश की। उन्होंने कहा, "बंगाल की महिलाएं ही टीएमसी के जंगल राज की सबसे बड़ी शिकार हैं। उनके साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया गया है। संदेशखाली में हमारी बहनों पर अत्याचार किए गए हैं। महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। टीएमसी के जंगलराज में, युवा महिलाएं लापता हो रही हैं। 4 मई के बाद, भाजपा सरकार हर एक गुंडे और बलात्कारी को ढूंढकर पकड़ेगी और उन्हें उनके किए की सजा दिलवाएगी। भाजपा महिलाओं को सुरक्षा और अवसर, दोनों प्रदान करती है।"
प्रधानमंत्री ने वादा किया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार महिलाओं के खातों में हर साल 36,000 रुपये जमा करेगी। इसके अलावा, उन्होंने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की एक ऐतिहासिक घोषणा की, और वादा किया कि भाजपा की डबल-इंजन सरकार का दोहरा लाभ बंगाल की महिलाओं के लिए दोगुना हो जाएगा।
उन्होंने कहा, "बंगाल की भाजपा सरकार हर साल महिलाओं के खातों में 36,000 रुपये जमा करेगी। बंगाल भाजपा ने आशा कार्यकर्ताओं और अन्य महिला स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन के बारे में भी एक बड़ी घोषणा की है। हमारी सरकार माताओं, बहनों और बेटियों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज देगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 80 फीसदी की छूट मिलेगी। स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के लिए, जांच और टीके मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। गर्भावस्था के दौरान 21,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, और ग्रेजुएशन के लिए बेटियों को 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, जो भाजपा सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।''
इसके अलावा, उन्होंने महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार में मदद करने का वादा किया, और कहा कि 75 लाख महिलाओं को सहायता दी जाएगी ताकि वे हर साल एक लाख रुपये से ज्यादा कमा सकें। पीएम ने कहा, "अपना कारोबार शुरू करने के लिए, महिलाओं को बैंक से 20 लाख रुपये का लोन मिलेगा। बैंक को गारंटी चाहिए होती है। बहनों, यह गारंटी आपसे नहीं मांगी जाएगी। यह गारंटी आपको आपका भाई, मोदी देगा।" पीएम मोदी ने कुछ महीने पहले कोलकाता स्टेडियम में फ़ुटबॉलर लियोनेल मेसी से जुड़े विवाद का भी जिक्र किया, और कहा कि यह टीएमसी के महा जंगलराज का नतीजा था।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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