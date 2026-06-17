दुनिया में भरोसे की कमी, फिर से बनाना होगा… G7 समिट में डोनाल्ड ट्रंप के सामने बोले पीएम मोदी

समिट में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करीब 16 महीने बाद मुलाकात हुई। हालांकि इस दौरान फोन पर कई बार बातचीत हुई। पीएम मोदी समिट से इतर कई अन्य वैश्विक नेताओं से भी मिले।

G7 Summit 2026: दुनिया इस वक्त भरोसे की कमी से जूझ रही है और इस विश्वास को दोबारा स्थापति किए जाने की जरूरत है। यह बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समिट में कही हैं। फ्रांस में आयोजित G-7 शिखर सम्मेलन के मंच से बोलते हुए पीएम मोदी ने इस दौरान वैश्विक नेताओं को बड़ा संदेश दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में पीएम मोदी ने साफ लहजे में कहा कि आज के समय में आपसी भरोसा ही सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्ति है और मौजूदा वक्त में दुनिया भरोसे की कमी से जूझ रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भविष्य इसी भरोसे को दोबारा कायम करने पर टिका है।

शिखर सम्मेलन के आउटरीच प्रोग्राम 'फोर्जिंग न्यू पार्टनरशिप्स एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी' को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया के संकट, लाल सागर और होर्मुज में भारतीय नागरिकों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों की प्रगति का स्वागत करते हुए पीएम मोदी ने इस जंग के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारतीय नागरिकों को पहुंचे नुकसान का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने वैश्विक नेताओं को याद दिलाया कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार के जरिए देशों को जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हर देश की जिम्मेदारी है।

गौरतलब है कि पिछले साढ़े तीन महीनों में अलग-अलग घटनाओं में कम से कम 13 भारतीयों की जान गई है। हाल ही में ओमान के पास अमेरिकी नौसेना के एक हमले में तीन भारतीयों की मौत के बाद भारत सरकार ने ट्रंप प्रशासन के सामने कड़ा आधिकारिक विरोध दर्ज कराया है। इस सिलसिले में भारत ने अमेरिकी राजदूत को दो बार तलब किया। अब PM मोदी ने ट्रंप के सामने यह मुद्दा उठाया।

भरोसा है सबसे बड़ी ताकत पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा एक-दूसरे से जुड़ी और निर्भर है। किसी भी देश की ऊर्जा, खाद्य, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि केवल उसकी अपनी सीमाओं के भीतर तय नहीं होती। पीएम मोदी ने कहा कि आज सबसे अहम संपत्ति कोई खनिज, टेक्नोलॉजी या बाजार नहीं, बल्कि आपसी भरोसा है। पीएम मोदी ने कहा, “आज दुनिया में संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि भरोसे की कमी है।”

पीएम मोदी ने कोविड महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि पिछली सदी में मानवता ने दो विश्व युद्ध झेले, जिसके बाद दशकों की मेहनत से शांति और स्थिरता का सिस्टम तैयार हुआ लेकिन आज उस भरोसे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के मशहूर कथन 'भरोसा करो, लेकिन जांचो' का जिक्र करते हुए कहा कि नए युग के लिए नियम-आधारित व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी हमारी है।