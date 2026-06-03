इसी महीने आमने-सामने आ सकते हैं पीएम मोदी और ट्रंप, फ्रांस में चल रही बड़ी तैयारी
जल्द पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आमना-सामना हो सकता है। फरवरी 2025 के बाद दोनों नेताओं की यह पहली संभावित मुलाकात होगी। जानें क्या हैं भारत-अमेरिका के बीच तल्खी की वजहें और क्या होगी द्विपक्षीय वार्ता?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जल्द ही फ्रांस में आमना-सामना होने की संभावना है। दोनों नेता फ्रांस की मेजबानी में 15 से 17 जून तक होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। भारत और अमेरिका, दोनों ने ही इस अहम बैठक में अपने-अपने नेताओं के शामिल होने की आधिकारिक पुष्टि कर दी है।
क्या होगी द्विपक्षीय वार्ता?
माना जा रहा है कि दोनों पक्ष शिखर सम्मेलन के इतर बातचीत की संभावना तलाश रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी आधिकारिक द्विपक्षीय बैठक को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसके अलावा, उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम मोदी इस सम्मेलन में मेजबान देश के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों सहित G7 के अन्य नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं।
फरवरी 2025 के बाद से नहीं मिले हैं दोनों नेता
गौरतलब है कि वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के कुछ ही हफ्तों बाद, फरवरी 2025 में पीएम मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था। उस दौरे के बाद से मोदी और ट्रंप के बीच कोई आमने-सामने की मुलाकात नहीं हुई है। उस वक्त कई मुद्दों पर मतभेदों के कारण दोनों देशों के रिश्तों में थोड़ी खटास आ गई थी।
किन मुद्दों पर आई थी रिश्तों में तल्खी?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों देशों के संबंधों में आई गिरावट के मुख्य कारण ये रहे:
व्यापार: दोनों देशों के बीच व्यापार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर असहमति। ट्रंप ने भारी टैरिफ लगाया।
रूसी तेल की खरीद: भारत द्वारा लगातार रूस से खरीदे जा रहे तेल का मुद्दा।
भारत-पाक विवाद: पिछले साल भारत-पाकिस्तान संघर्ष को खत्म करने को लेकर ट्रंप द्वारा बार-बार किए गए दावों ने भी मतभेदों को बढ़ाया।
रिश्तों में सुधार के संकेत और भविष्य के कार्यक्रम
हालांकि इनमें से कुछ मतभेद अभी पूरी तरह से सुलझे नहीं हैं, लेकिन पिछले महीने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की भारत यात्रा के बाद से स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। इस यात्रा के दौरान रुबियो ने ट्रंप की ओर से पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता भी दिया था। हालांकि, भारत ने अभी तक सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया है कि प्रधानमंत्री ने यह निमंत्रण स्वीकार किया है या नहीं।
जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी के दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन के लिए फ्लोरिडा जाने की भी संभावना है। इस बीच, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए भी एक और दौर की बातचीत चल रही है। बता दें कि दोनों देश एक साल से अधिक समय से इस व्यापार समझौते पर चर्चा कर रहे हैं।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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