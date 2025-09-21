विदेशी चीजों से पानी होगी मुक्ति, अमेरिका से तनाव के बीच पीएम मोदी का बड़ा संदेश

PM Modi live: पीएम मोदी ने कहा कि हमें स्वदेशी अभियान को अपनाना होगा। उन्होंने राज्य सरकारों से भी अपने यहां निवेश के अवसर बनाने का आह्वान किया। पीएम ने कहा कि जब सारे राज्य विकसित होंगे तो भारत भी विकसित होगा।

PM Modi live: प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को देश के नाम दिए अपने संबोधन में लोगों से स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि हमें वह सामान खरीदना चाहिए, जो हमारे अपने देश में बना हो। ऐसा सामान जिसमें हमारे देश के युवाओं का पसीना लगा हुआ हो। हमारे देश की समृद्धि को बढ़ाने के अभियान में स्वदेशी को अपनाना ही ताकत देगा। पीएम मोदी ने इसके साथ ही विकसित भारत तक जाने के रास्ते को आत्मनिर्भरता से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हमें आत्मनिर्भरता को बढ़ाना होगा। गौरतलब है कि पीएम मोदी का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब अमेरिका में ट्रंप सरकार के आने के बाद दोनों देशों के बीच में व्यापारिक डील में परेशानी सामने आ रही है। पहले इस मुद्दे को लेकर बातचीत बंद हो गई थी, अभी फिर से इसका दूसरा चरण शुरू हो गया है।

स्वदेशी अभियान को देश की आजादी से जोड़ते हुए पीएम ने कहा कि देश की स्वतंत्रता को भी स्वदेशी अभियान से ही ताकत मिली थी, ठीक वैसे ही हमारे देश की समृद्धि के अभियान को भी स्वदेशी से ही ताकत मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा, “रोजमर्रा की चीजों में बहुत सी चीजें विदेशी जुड़ गई हैं, हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। मेड इन इंडिया सामान खरीदना होगा। जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी है। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है। हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं।”

प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म्स और इनकम टैक्स के स्लैब में हुई कटौती पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जीएसटी रिफार्म्स से छोटे उद्योगों की बचत भी बढ़ेगी और बिक्री भी बढ़ेगी। पीएम मोदी ने इन उद्योगों को उनका इतिहास याद दिलाते हुए कहा कि जब हमारा देश आत्मनिर्भर था तो हमारे आत्मनिर्भरता की मुख्य जड़ हमारे लघु एवं कुटीर उद्योग ही थे। भारत में बने सामानों की क्वालिटी बेहतर होती थी। पीएम ने कहा कि हमें उस दौर को दोबारा पाना है। हम जो भी सामान बनाएं वह दुनिया में सबसे बेहतर हो, हमारे सामान दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाए भारत के नाम को ऊंचा करें।