बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले गैंग को बख्शेंगे नहीं, बिल पास होने पर बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद ने एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर दिया है, जो देश की परीक्षा प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ तथा विश्वसनीय बनाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद ने एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर दिया है, जो देश की परीक्षा प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ तथा विश्वसनीय बनाएगा। सोशल मीडिया एक्स पर जारी एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व स्तरीय परीक्षा पद्धति के लिए सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है। इसमें टास्क फोर्स का गठन, फास्ट ट्रैक प्रक्रिया और राज्यों के सुझावों को ध्यान में रखना शामिल है।

उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर पेपर लीक की समस्या बनी हुई है, जिससे छात्रों के भविष्य पर संकट पैदा हो रहा है। इस स्थिति को देखते हुए देशव्यापी स्तर पर शिक्षा क्षेत्र में सुधार और तकनीक के इस्तेमाल की जरूरत महसूस की गई।

इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि पेपर लीक माफिया या बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले गिरोहों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कठोर कानून की आवश्यकता थी। उन्होंने वादा किया था कि इस संबंध में संसद में विधेयक लाया जाएगा। पिछले दो दिनों में संसद के दोनों सदनों में विस्तार से चर्चा हुई और दोनों सदनों ने कठोर प्रावधानों वाले इस विधेयक को पारित कर दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह काम आगे भी जारी रहेगा। ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें।

दोनों सदनों से पास हुआ बिल बता दें कि राज्यसभा ने गुरुवार को 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' को मंजूरी दे दी और इसके साथ ही विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गयी जिसमें प्रश्न पत्र लीक करने के अपराध में दस साल तक की सजा तथा 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। नीट प्रश्नपत्र लीक की पृष्ठभूमि में लाए गए लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 को लोकसभा ने एक दिन पहले ही मंजूरी दी थी।

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। सदन ने विपक्ष द्वारा विधेयक पर लाये गये संशोधन प्रस्तावों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। मंत्री के जवाब के पहले कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए सदन से वाक आउट किया। वाक आउट पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष पूरी तरह से मुद्दाविहीन हो गया है और उसने अपनी करतूत से इसे साबित भी कर दिया है।