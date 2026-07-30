बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले गैंग को बख्शेंगे नहीं, बिल पास होने पर बोले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद ने एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर दिया है, जो देश की परीक्षा प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ तथा विश्वसनीय बनाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद ने एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर दिया है, जो देश की परीक्षा प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ तथा विश्वसनीय बनाएगा। सोशल मीडिया एक्स पर जारी एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व स्तरीय परीक्षा पद्धति के लिए सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है। इसमें टास्क फोर्स का गठन, फास्ट ट्रैक प्रक्रिया और राज्यों के सुझावों को ध्यान में रखना शामिल है।
उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर पेपर लीक की समस्या बनी हुई है, जिससे छात्रों के भविष्य पर संकट पैदा हो रहा है। इस स्थिति को देखते हुए देशव्यापी स्तर पर शिक्षा क्षेत्र में सुधार और तकनीक के इस्तेमाल की जरूरत महसूस की गई।
इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि पेपर लीक माफिया या बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले गिरोहों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कठोर कानून की आवश्यकता थी। उन्होंने वादा किया था कि इस संबंध में संसद में विधेयक लाया जाएगा। पिछले दो दिनों में संसद के दोनों सदनों में विस्तार से चर्चा हुई और दोनों सदनों ने कठोर प्रावधानों वाले इस विधेयक को पारित कर दिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह काम आगे भी जारी रहेगा। ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें।
दोनों सदनों से पास हुआ बिल
बता दें कि राज्यसभा ने गुरुवार को 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' को मंजूरी दे दी और इसके साथ ही विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गयी जिसमें प्रश्न पत्र लीक करने के अपराध में दस साल तक की सजा तथा 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। नीट प्रश्नपत्र लीक की पृष्ठभूमि में लाए गए लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 को लोकसभा ने एक दिन पहले ही मंजूरी दी थी।
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। सदन ने विपक्ष द्वारा विधेयक पर लाये गये संशोधन प्रस्तावों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। मंत्री के जवाब के पहले कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए सदन से वाक आउट किया। वाक आउट पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष पूरी तरह से मुद्दाविहीन हो गया है और उसने अपनी करतूत से इसे साबित भी कर दिया है।
चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह विधेयक सिर्फ पेपर लीक से नहीं जुड़ा हुआ है बल्कि परीक्षा में कदाचार से जुड़े विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सिर्फ एनटीए ही नहीं, बल्कि यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी परीक्षाओं को भी कवर करता है। उन्होंने छात्रों से जुड़े विषयों का जिक्र करते हुए कहा कि यह ऐसा मुद्दा है जो हर भारतीय नागरिक को प्रभावित करता है, यह विषय देश के हर परिवार, हर अभिभावक से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिस विकसित ''भारत 2047'' का जिक्र करते हैं, उसके लिए ये युवा और छात्र बहुत बड़े निवेश हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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