असम के 'हरगिला' के बारे में मन की बात में बोले पीएम मोदी, कहा-अंधविश्वास से विश्वास तक की सफल यात्रा

Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम के 135वें कार्यक्रम के तहत लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने असम के हरगिला पक्षी के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि कैसे लोग पहले इसे अंधविश्वास की वजह से मारते थे।

PM Modi 135th Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने 'मन की बात' रेडियो कार्यक्रम के 135वें एपिसोड के जरिए देश की जनता को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने देश के रक्षा क्षेत्र में बढ़ते आत्मनिर्भरता के कदमों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारा देश अब समुद्र से लेकर आकाश तक सुरक्षित और आत्म निर्भर है। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश-विदेश में हुए कार्यक्रमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा प्रस्तावित योग दिवस के मौके पर दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने योग किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच देशवासियों की दी गई सलाहों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने न सिर्फ इन सलाहों को माना, बल्कि उस पर अमल भी किया।

पीएम मोदी ने कहा कि देश के कई परिवारों ने फैसला किया है कि वह शादी विवाह में सोना नहीं खरीदेंगे। अगर जरूरत पड़ी भी तो वह पुराने सोने को गलाकर नए जेवर बना लेंगे। इसके अलावा पीएम ने बताया कि कई लोगों ने अपनी विदेश यात्राएं रद्द कर दी, तो कई लोगों ने साथ मिलकर कार पूलिंग को भी अपनाने का काम किया है। इसके अलावा लोगों ने पेट्रोल और डीजल के उपयोग को भी कम करने का जबरदस्त प्रयास किया है। बता दें, पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया के संकट से निपटने के लिए लोगों को सोने को न खरीदकर विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की थी। इसके अलावा उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने और कार पुलिंग करने की सलाह दी थी।

हरगिला की यात्रा, अविश्वास से विश्वास तक की यात्रा पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में असम के हरगिला पक्षी के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कैसे असम में विलुप्ती की कगार पर आए हरगीला पक्षी को लोग अंधविश्वास की वजह से मार रहे थे। पीएम ने बताया कि हरगिला पक्षी हमारे पर्यावरण को साफ करने में मदद करता है। लेकिन असम में लोग अंधविश्वास की वजह से इसे मिटाने पर तुले हुए थे। आलम यह था कि जिस पेड़ पर हरगिला के घोंसले होते थे, वह उस पेड़ को ही काट देते थे। इसके बाद एक जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन ने इस पर ध्यान दिया और लोगों को वैज्ञानिक आधार पर इसकी रक्षा करने के लिए इससे जोड़ा। इसके बाद आज लोग हरगिला को लेकर अपने विचार बदल रहे हैं। हरगिला को बचाने वाली इस टीम को हरगीला आर्मी कहते हैं। उनका यह प्रयास अंधविश्वास से विश्वास तक की एक सफल यात्रा की कहानी कहता है।

सस्ती बीमा योजनाएं सुरक्षा कवच- पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सामाजिक सुरक्षा की बात करते हुए कहा की आज सस्ती बीमा योजनाएं देश के करोड़ों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के हर वर्ग तक सुरक्षा का कवच पहुंचाना है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि 20 रुपए के सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। यह दिखाता है कि लोगों के बीच में इस योजना की कितनी लोकप्रियता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने बता कि इस योजना के तहत किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसे दो लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। इस योजना का वार्षिक प्रीमियम केवल 436 रुपए है। पीएम ने बताया कि इस योजना से अब तक 27 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं।

नालंदा विश्व विद्यालय पर बोले पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी अब अपने नए रूप में एक बार फिर से सामने आ रही है। यह विश्वविद्यालय शास्त्रार्थ की पुरानी भारतीय परंपरा को एक बार फिर से जीवित करने पर ध्यान देगा। इसके अलावा देश के तमाम युवाओं को भी बेहतर बनाने में अपना योगदान देगा। पीएम ने कहा कि शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि वाद-विवाद, संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। शास्त्रार्थ में तर्कों और तथ्यों का आधार रखना बेहद जरूरी होता है। यही नहीं दूसरों के विचारों को भी ध्यान पूर्वक सुनना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुझे खुसी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ को अपने दीक्षांत कार्यक्रम का हिस्सा बनाया।