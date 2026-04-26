पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 9 हजार रुपये करेंगे, बंगाल में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान
पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे फेज से पहले पीएम मोदी ने रविवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा सरकार बनने पर पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर नौ हजार रुपये किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो किसानों को दी जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर नौ हजार रुपये कर दिया जाएगा। अभी देशभर में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सालाना छह हजार रुपये दिए जाते हैं। हर चार महीने में दो हजार रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।
बनगांव में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए भी कई वादे किए। उन्होंने कहा, ''लखपति अभियान के तहत बंगाल की 75 लाख बहनों को यहां बनने वाली भाजपा सरकार मदद देगी, ताकि वे लखपति दीदी बनें और हर साल एक लाख रुपये से अधिक कमा सकें। बंगाल की बेटियां अपने मन का रोजगार करें, इसके लिए उन्हें 20 लाख रुपये तक का मुद्रा लोन मिलेगा। बैंक गारंटी मांगता है, बहनों के पास यह गारंटी कहां से होगी, इसलिए आपके भाई ने तय किया है कि मेरी बहनों की बैंक गारंटी आपका भाई मोदी देगा।''
पीएम मोदी ने आगे कहा, ''बंगाल भाजपा ने बहनों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की है। हर साल बहनों को 36 हजार रुपये मिलेंगे। पांच साल सरकार रहेगी, तो 180,000 रुपये मिलेगा। इसी तरह, बेटियों की पढ़ाई के लिए 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। पीएम आवास योजना के घर गरीब परिवार की बहनों के नाम होता है। पक्का घर बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपये दिए जाएंगे। बंगाल भाजपा सरकार पीएम किसान सम्मान निधि को भी बढ़ाकर नौ हजार रुपये करेगी।''
उन्होंने आगे कहा कि मैं जानता हूं कि बहनों को बिजली बिल की भी बहुत चिंता होती है। आपका बिजली बिल जीरो हो, इसके लिए परिवार को सोलर प्लांट लगाने के लिए हर परिवार को मोदी सरकार 80 हजार रुपये देगी। आप मोदी की एक और गारंटी लिख लीजिए, भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही आयुष्मान योजना लागू होने पर फैसला होगा। पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।''
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस