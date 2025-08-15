PM is lying, why is Congress angry on Modis semiconductor promise झूठ बोल रहे हैं पीएम, मोदी के सेमीकंडक्टर वाले वादे पर क्यों भड़क गई कांग्रेस, India News in Hindi - Hindustan
झूठ बोल रहे हैं पीएम, मोदी के सेमीकंडक्टर वाले वादे पर क्यों भड़क गई कांग्रेस

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि भारत में सेमीकंडक्टर्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना 1980 में ही हो गई थी और 1983 में इसका संचालन भी शुरू हो गया था। 

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 01:25 PM
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लालकिले से ऐलान किया है कि इस साल के अंत तक मार्केट में भारत में बनी पहली सेमीकंडक्टर चिप आ जाएगी। मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि छह सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले ही स्थापित हो चुकी हैं और चार नई इकाइयों को हरी झंडी मिल गई है। पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार ने सेमीकंडक्टर के विचार की गर्भ में ही हत्या कर दी थी। इसपर भड़कते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह मोदी के झूठ का एक और उदाहरण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ही सरकार में चंडीगढ़ में सेमीकंडक्टर्स कॉम्प्लेक्स लिमिटेड की स्थापनी का गई थी और 1983 में ही इसका ऑपरेशन भी शुरू हो गया था।

सेमीकंडक्टर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रमुख घटक है, और मोबाइल फोन, कंप्यूटर, घरेलू उपकरणों और इलेक्ट्रिक वाहनों सहित विभिन्न उत्पादों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सेमीकंडक्टर के बारे में विचार 50-60 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन यह फाइलों में ही अटका रहा, जबकि कई देशों ने इसमें महारत हासिल कर ली है और दुनिया पर अपना दबदबा बना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज जो सेमीकंडक्टर दुनिया की ताकत बन गया है, उस पर 50-60 साल पहले विचार हुआ था, लेकिन फाइलें अटक गईं। मोदी ने कहा, ''सेमीकंडक्टर के महत्वपूर्ण विचार की भ्रूण हत्या हो गई। देश ने 50-60 साल गंवा दिए। हमारे बाद, आज कई देशों ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में महारत हासिल कर ली है और अपनी ताकत को मजबूत कर लिया है।''

प्रधानमंत्री ने कहा कि वह लाल किले में किसी सरकार की आलोचना करने नहीं आए हैं, लेकिन युवाओं के लिए इस बारे में जानना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश अब अतीत के बोझ से मुक्त हो चुका है और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मिशन मोड में आगे बढ़ रहा है। भारत में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने का पहला ज्ञात प्रयास अमेरिकी भौतिक विज्ञानी और उद्यमी रॉबर्ट नॉयस ने 1960 के दशक के अंत में किया था। इससे पहले उन्होंने गॉर्डन मूर के साथ इंटेल की स्थापना की थी।

रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2030 तक दोगुने से भी अधिक बढ़कर 100-110 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस सप्ताह चार सेमीकंडक्टर संयंत्रों को मंजूरी दी थी, जिनमें अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी इंटेल और लॉकहीड मार्टिन द्वारा समर्थित एक इकाई भी शामिल है।

वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, लाल किले की प्राचीर से आज प्रधानमंत्री का भाषण बासी, पाखंडी, नीरस और चिंताजनक था। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और "सबका साथ, सबका विकास" जैसे वही दोहराए गए नारे साल-दर-साल सुने जा रहे हैं, लेकिन इनका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। “मेड-इन-इंडिया” सेमीकंडक्टर चिप का वादा अनगिनत बार किया जा चुका है -हर बार धूमधाम से, हर बार बिना परिणाम के। यह वादा दरअसल आज एक बड़े झूठ के साथ किया गया -जो पीएम मोदी की पहचान बन चुका है ,क्योंकि भारत का पहला सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स 1980 के दशक की शुरुआत में ही चंडीगढ़ में स्थापित हो चुका था।

