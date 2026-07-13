PM-CM जेल में रहने पर बर्खास्त नहीं, निलंबित हों; समिति की सिफारिश

पद पर बैठे मंत्रियों के जेल जाने की स्थिति में उन्हें पद से हटाने वाले विधेयक को लेकर संसदीय समिति ने कुछ बदलावों की सिफारिश की है। इसमें कहा गया है कि अगर मंत्री जेल जाते हैं, तो उन्हें बर्खास्त करने के बजाए निलंबित किया जाए।

गंभीर अपराधों के आरोप में लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को पद से स्थायी रूप से हटाने के बजाय निलंबित किया जाना चाहिए। 130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच कर रही संसदीय समिति ने यह सिफारिश की है। केंद्र सरकार ने अगस्त 2025 में संसद में यह विधेयक इस मकसद से पेश किया था कि सरकारें जेल से नहीं चलाई जाएं।

विधेयक में क्या प्रावधान इस विधेयक में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई केंद्रीय मंत्री लगातार हिरासत में रहने के बाद 31वें दिन तक त्यागपत्र नहीं देते हैं, तो उन्हें अपने आप पद से हटा दिया जाएगा। विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच इस विधेयक को संसदीय समिति के पास जांच के लिए भेजा गया था। विधेयक को विपक्षी दलों ने उन राज्यों में सरकारों को अस्थिर करने का माध्यम बताया था, जहां उनकी सरकारें हैं। अधिकतर विपक्षी दलों ने जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति से भी दूरी बनाए रखी।

जानकारी के अनुसार, संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्ताव दिया है कि विधेयक में ‘पद से हटाने’ शब्द की जगह ‘निलंबन’ शब्द का इस्तेमाल किया जाए। इसका अर्थ यह है कि ‘खास आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे मंत्रियों को कानूनी कार्यवाही का नतीजा आने तक निलंबित किया जाना चाहिए, न कि स्थायी रूप से हटाया जाना चाहिए।’

समिति ने कुछ और सिफारिशें भी की हैं। अगर सिफारिशें मान ली जाती हैं, तो गृह मंत्रालय प्रस्तावित संशोधनों के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास जाएगा और बाद में लोकसभा में आधिकारिक संशोधन पेश करेगा।

गंभीर अपराधों की परिभाषा दी समिति ने ‘गंभीर आपराधिक अपराधों’ को भी परिभाषित किया है। इसके अनुसार, इस शब्द का तात्पर्य ऐसे अपराधों से होना चाहिए, जिनमें पांच साल या उससे अधिक अवधि की जेल की सजा का प्रावधान है।

भाषा के अनुसार, निलंबन के स्वत: समाप्त होने का एक प्रावधान प्रस्तावित करते हुए इसमें कहा गया है कि यदि मंत्री बरी हो जाते हैं या मुकदमे की कार्यवाही निर्धारित समय के भीतर आगे नहीं बढ़ती है, तो निलंबन स्वतः समाप्त हो जाना चाहिए।

संसदीय समिति ने कहा कि यह सुरक्षा उपाय दोबारा नियुक्ति सुनिश्चित करता है और यह भी ध्यान रखता है कि जिन लोगों को अदालतें दोषी नहीं पातीं, उनका निलंबन स्थायी न होने पाए।

संयुक्त समिति ने यह भी सुझाव दिया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से जुड़े मामलों की सुनवाई त्वरित या विशेष अदालतों में होनी चाहिए।

समिति ने कहा कि प्रस्तावित कानून में एक अलग अनुसूची होनी चाहिए जिसमें पांच साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराध शामिल हों, ताकि उन अपराधों की साफ पहचान हो सके, जिनके कारण निलंबन हो सकता है। यह विधेयक यह सुनिश्चित करने के मकसद से पेश किया गया था कि सरकारें जेल से न चलाई जाएं।

अगर सिफारिशें मान ली जाती हैं, तो गृह मंत्रालय प्रस्तावित संशोधनों के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास जाएगा और बाद में लोकसभा में आधिकारिक तौर पर संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा।