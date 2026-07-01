2 माह में ही थलपति विजय को चलता करने की थी साजिश? 15 MLA को 35 से 50 CR का लालच; 'डर्टी गेम' का कैसे खुला भेद

मामला तब सामने आया जब TVK विधायक इलैयाराजा ने चेन्नई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि IPDS के एक व्यक्ति ने उन्हें स्पीकर JCD प्रभाकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए 35 करोड़ रुपये का ऑफर दिया।

दक्षिणी राज्य तमिलनाडु से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि राज्य के खुफिया विभाग ने एक बड़ी राजनीतिक साजिश का भंडाफोड़ किया है। इस साजिश के तहत अभिनेता से नेता बने TVK चीफ थलपति विजय की नई नवेली राज्य सरकार को गिराने का प्लान था, जबकि इस सरकार को बने हुए अभी दो महीने भी नहीं हुए हैं। राज्य खुफिया विभाग के अनुसार, इस साजिश का मकसद TVK के 15 विधायकों से एक साथ इस्तीफा दिलवाकर सरकार को अल्पमत में लाना और उसे गिराना था।

यह खुलासा तब हुआ, जब उथंगरई से TVK विधायक एन. एलैयाराजा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। विधायक का आरोप है कि एक कंसल्टेंसी फर्म (IPDS) के व्यक्ति ने उन्हें विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 35 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रिश्वत की पेशकश की थी। इतना ही नहीं, उन्हें मुंह बंद रखने के लिए धमकाया भी गया था। इस खबर के सामने आने के बाद से तमिलनाडु की राजनीति में जबरदस्त हड़कंप मच गया है।

सेंथिल बालाजी और 'करूर गैंग' का नाम आया सामने इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार किए गए लोगों के तार DMK सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक सेंथिल बालाजी और उनके भाई अशोक से जुड़े होने का दावा किया जा रहा है। TVK विधायक की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने जांच शुरू की और एक कंसल्टेंसी फर्म IPDS के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान, अधिकारियों को DMK विधायक सेंथिल बालाजी से जुड़े तार मिले। इसके बाद दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के हवाले से NDTV की रिपोर्ट में कहा गया है कि गिरफ्तार लोगों में से एक सेंथिल बालाजी और उनके भाई अशोक का करीबी है।

बड़े नेटवर्क की जांच जारी इस मामले पर TVK सरकार के मंत्री सीटी निर्मल कुमार ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि 'करूर गैंग' के लोग सीधे तौर पर इस साजिश में शामिल हैं। उन्होंने DMK पर हमला बोला है। कुमार ने कहा, "सेंथिल बालाजी से सीधे जुड़े लोग और तथाकथित 'करूर गैंग' के लोग इस मामले में सीधे तौर पर शामिल हैं। पुलिस को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और इसमें शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। उन्हें ऐसी बुरी गतिविधियों को रोकना चाहिए।" बता दें कि मामले में पहली गिरफ्तारी चेन्नई में हुई, जबकि बाकी दो लोगों को करूर से पकड़ा गया। अधिकारी इस कथित साजिश और इसके बड़े नेटवर्क की जांच कर रहे हैं।

50 करोड़ तक का था ऑफर, गंभीर आरोप मंत्री निर्मल कुमार ने आरोप लगाया कि DMK नेता एमके स्टालिन और उदयनिधि के इशारे पर सेंथिल बालाजी विधायकों से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपये तक के ऑफर दिए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि DMK और AIADMK प्रमुख एडप्पादी के. पलानीस्वामी मिलकर विजय सरकार को गिराने के लिए 'पिछले दरवाजे' से कोशिशें कर रहे हैं।