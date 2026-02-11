पंजाब-दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम, बांग्लादेश चुनाव से पहले अमेरिका की चेतावनी; टॉप-5

संक्षेप: अमृतसर में स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस सेल ने पाकिस्तान समर्थित एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में एक रिमोट कंट्रोल आईईडी, विदेशी पिस्तौल और बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस बरामद हुए। पढ़ें आज की बड़ी खबरें…

Top News Today: अमृतसर में स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस सेल ने पाकिस्तान समर्थित एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में एक रिमोट कंट्रोल आईईडी, विदेशी पिस्तौल और बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस बरामद हुए। वहीं, बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से ठीक 24 घंटे पहले अमेरिकी सांसदों और विशेषज्ञों ने गंभीर चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि यह मतदान प्रक्रिया न स्वतंत्र है और न ही निष्पक्ष। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

बेबुनियाद आरोप लगाने की आदत, राहुल गांधी पर हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को एपस्टीन फाइल्स में अपना नाम आने पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे बदनाम अमेरिकी फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन से सिर्फ 'कुछ मौकों पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में' मिले थे और उनके साथ मात्र एक ईमेल का आदान-प्रदान हुआ था। मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को बेबुनियाद आरोप लगाने की पुरानी आदत है। पढ़ें पूरी खबर...

राहुल गांधी के 'देश बेचने' वाले आरोपों पर किरेन रिजिजू का पलटवार लोकसभा में बुधवार को केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि इस सरकार ने देश को बेच दिया है। उन्होंने अमेरिका के साथ ट्रेड डील को 'होलसेल सरेंडर' करार दिया और दावा किया कि यह समझौता बराबरी की शर्तों पर नहीं हुआ। कांग्रेस सांसद ने कहा कि भारत-अमेरिका समझौते में किसानों के हितों को कुचल दिया गया, जैसा किसी पूर्व प्रधानमंत्री ने नहीं किया और आगे भी कोई नहीं करेगा। पढ़ें पूरी खबर...

पंजाब-दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम अमृतसर में स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस सेल ने पाकिस्तान समर्थित एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में एक रिमोट कंट्रोल आईईडी, विदेशी पिस्तौल और बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस बरामद हुए। इस आईईडी का इस्तेमाल पंजाब, दिल्ली समेत कई राज्यों में हमलों के लिए होने वाला था। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से साजिश समय रहते नाकाम हो गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की कि बरामद हथियार और विस्फोटक सामग्री सीमा पार से पाकिस्तान की ओर से भेजी गई थी। पढ़ें पूरी खबर...

सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता SSP ऑफिस के बाहर धरने पर दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता ने बुधवार को अपनी मांगों को लेकर मानसा के SSP ऑफिस के बाहर घंटों धरना दिया। उन्होंने तीन डिजिटल मार्केटिंग प्रमोटर्स के खिलाफ अनसुलझे फाइनेंशियल विवाद पर पुलिस की लापरवाही का आरोप लगाया है। माता-पिता का कहना है कि उन्हें बेटे की कमाई से दूर रखा जा रहा है। इससे पहले बलकौर सिंह और चरण कौर अपने दो साल के बेटे के साथ जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे। पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। पढ़ें पूरी खबर...