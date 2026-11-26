जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (JRC) के संस्थापक भुवन ऋभु ने कहा कि 27 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'बाल, कम उम्र और जबरन विवाह के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस' घोषित किया जाना इस दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णायक मोड़ है।

संविधान दिवस और 'बाल, कम उम्र एवं जबरन विवाह के उन्मूलन के लिए पहले अंतरराष्ट्रीय दिवस' की पूर्व संध्या पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने दिल्ली के कुसुमपुर पहाड़ी इलाके में एक जागरूकता मशाल जुलूस का नेतृत्व किया। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करने वाले नागरिक समाज संगठनों के नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (JRC) की ओर से आयोजित इस मार्च में लगभग 2,000 महिलाओं, बच्चों, बाल विवाह से बचाई गई बेटियों और स्थानीय निवासियों ने हिस्सा लिया।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने दीप जलाकर बाल विवाह के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता जताई और साल 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का संकल्प लिया। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने सभी को शपथ दिलाई कि वे न तो किसी बाल विवाह में शामिल होंगे, न ही इसे बढ़ावा देंगे और कहीं भी ऐसी सूचना मिलने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित करेंगे। इस अवसर पर JRC के संस्थापक भुवन ऋभु सहित कई नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान के सकारात्मक परिणाम: सावित्री ठाकुर इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2024 में शुरू किए गए 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने सरकारी आंकड़ों और प्रयासों का विवरण देते हुए बताया:

बाल विवाह की दर में गिरावट: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के अनुसार, देश में बाल विवाह की दर 2005-06 में 47.4 प्रतिशत थी, जो 2023-24 में घटकर 20.1 प्रतिशत रह गई है।

जनजागरूकता और प्रशासनिक ढांचा: साल 2024 से अब तक सरकार 6.86 लाख से ज्यादा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर चुकी है, जिनसे 12.5 करोड़ लोगों तक पहुंच बनी है। इसके अलावा, 'बाल विवाह मुक्त भारत' पोर्टल पर 72 हजार से अधिक बाल विवाह निषेध अधिकारियों का विवरण दर्ज है, जिनमें लगभग 60 हजार अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त किए गए हैं।

कल्याणकारी योजनाओं का योगदान: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' (2015), मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति, सुकन्या समृद्धि योजना और समग्र शिक्षा जैसी पहलें बेटियों के बचपन को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस मुहिम को घर-घर पहुंचाने में नागरिक समाज संगठनों और जमीनी कार्यकर्ताओं की भूमिका बेहद अहम है।

27 नवंबर को 'अंतरराष्ट्रीय दिवस' की मान्यता ऐतिहासिक मोड़: भुवन ऋभु जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (JRC) के संस्थापक भुवन ऋभु ने कहा कि 27 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'बाल, कम उम्र और जबरन विवाह के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस' घोषित किया जाना इस दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णायक मोड़ है। उन्होंने कहा कि भारत ने 2026 तक बाल विवाह की दर में 10 प्रतिशत की कमी लाकर यह साबित किया है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सामूहिक सामाजिक चेतना से बड़ा बदलाव संभव है। उन्होंने बाल विवाह को बच्चों के साथ होने वाला अपराध बताते हुए इसके पूर्ण उन्मूलन के लिए वैश्विक स्तर पर ठोस कार्रवाई का आह्वान किया।

कैसे हुई 27 नवंबर की वैश्विक घोषणा? उल्लेखनीय है कि भुवन ऋभु ने बाल विवाह के उन्मूलन के लिए एक समर्पित अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित करने की वैश्विक पहल की शुरुआत की थी। मार्च 2026 में संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने अंतरराष्ट्रीय नेताओं के समक्ष यह मांग दोहराई थी, जिसके बाद भारत सहित 84 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। परिणामस्वरूप, 4 सितंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर 27 नवंबर को 'बाल, कम उम्र और जबरन विवाह के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस' घोषित किया।